Según el gobierno provincial, permitirá planificar las obras para en el Corredor Productivo del Viento. Buscan un uso más eficiente del recurso hídrico.

Licitación: en qué consiste el proyecto para regar 54.000 hectáreas de la Región del Limay

El Gobierno de la Provincia del Neuquén realizó el martes la apertura de sobres de la licitación para la elaboración del proyecto de Ampliación y Mejora de la Infraestructura de Riego del Corredor del Viento, una iniciativa estratégica que permitirá planificar las obras necesarias para ampliar y modernizar los sistemas de riego en la Región del Limay , abarcando los departamentos Picún Leufú y Collón Curá.

El proyecto tiene como objetivo formular las obras necesarias para ampliar y optimizar la infraestructura de riego en el denominado Corredor Productivo del Viento, un área ubicada entre Piedra del Águila y Picún Leufú con un importante potencial para el desarrollo agrícola.

El área de estudio comprende aproximadamente 54.000 hectáreas con aptitud para incorporar riego, lo que permitirá generar las condiciones para ampliar la producción agropecuaria, diversificar la matriz productiva regional y fortalecer la adaptación frente a los efectos del cambio climático y el estrés hídrico.

Qué tareas se prevén

Entre las tareas previstas se incluyen la formulación de las obras de ampliación y mejora de los sistemas de riego y drenaje, el diseño de caminos de servicio para facilitar su operación y mantenimiento, estudios agropecuarios, económicos y financieros, la elaboración del proyecto ejecutivo y la documentación licitatoria de las futuras obras, estudios de impacto ambiental y social, propuestas para optimizar la gestión de los sistemas de riego existentes y una estrategia de desarrollo territorial orientada a la expansión de la frontera agropecuaria.

Los trabajos comprenderán tres sectores: Picún Leufú Cabecera, Valle del río Limay Medio – Aguas Abajo y Valle del río Limay Medio – Aguas Arriba.

La iniciativa beneficiará de manera directa a las comunidades de Picún Leufú y Piedra del Águila, alcanzando a una población estimada de 7.700 habitantes.

El presupuesto de la iniciativa

La licitación cuenta con un presupuesto oficial de 1.179.710.681 pesos, con valores a noviembre de 2025, y prevé un plazo de ejecución de 12 meses (360 días corridos) para el desarrollo de los estudios y la elaboración del proyecto ejecutivo que servirá de base para las futuras obras de infraestructura de riego.

El acto contó con la presencia del ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud; el director provincial del Ente Provincial de Desarrollo Productivo (EPDA), Santiago Hourbeigt; el secretario de Ambiente, Hipólito Salvatori; el subsecretario de Recursos Hídricos, Horacio Carvalho y representantes de las tres firmas oferentes que participaron del proceso licitatorio.