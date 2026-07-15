Cerro Bayo sumó una nueva aerosilla cuádruple para disfrutar la montaña.

La nueva infraestructura permite acceder hasta la cumbre con mayor comodidad, optimiza la circulación de esquiadores y fortalece la propuesta turística.

El gobernador Rolando Figueroa y el gerente general de Cerro Bayo , Pablo Torres García, inauguraron la nueva aerosilla cuádruple en el sector Bosque, ubicado en la cota 1500 del cerro en Villa La Angostura. De esta forma, el complejo se reposiciona con infraestructura turística y habilita el acceso hasta la cumbre de la montaña, ofreciendo a visitantes y esquiadores una experiencia renovada en uno de los destinos de nieve más destacados de la Patagonia.

La nueva telesilla incrementa la capacidad de transporte, agiliza el ascenso hacia los sectores altos del cerro, reduce los tiempos de espera y permite disfrutar de uno de los miradores panorámicos más emblemáticos de Villa La Angostura , tanto para quienes practican deportes de nieve como para quienes desean contemplar el paisaje.

Figueroa comentó que “las superficies esquiables más importantes de la República Argentina se desarrollan realizando las inversiones que hay que hacer para progresar permanentemente en Neuquén, por eso seguimos la evolución de cada una de las firmas concesionarias”. Sobre la temporada invernal, adelantó que “será buena y este año con incorporación de tecnología y maquinaria porque el horizonte se puso en el desarrollo del turismo en las cuatro estaciones”.

Al respecto indicó que no solo se acompaña a las localidades mediante el desarrollo de obras de infraestructura: “No se trata solo de rutas, gas, internet, agua, sino que también trabajamos para asegurar la estacionalidad en la provincia”. En este sentido, destacó el avance “en la etapa licitatoria de tres centros de convenciones para San Martín de los Andes, Villa Pehuenia y Chos Malal para consolidar estos destinos”.

Durante el acto de inauguración participaron el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el jefe de la Policía, Carlos Tomás Díaz Pérez, entre otras autoridades.

Sobre el centro de esquí

La habilitación de la nueva aerosilla se suma a otras mejoras incorporadas para esta temporada, entre ellas la ampliación del sistema de nieve artificial con cañones hasta la base, trabajos de nivelación y acondicionamiento de pistas. Además, la incorporación de una moderna máquina pisapistas y una nueva magic carpet destinada a la escuela de esquí, que facilita el aprendizaje de los más pequeños y de quienes se inician en la actividad.

Las nuevas prestaciones fortalecen la oferta turística de Villa La Angostura y brindan a residentes y visitantes más opciones para disfrutar de la temporada invernal con mayor comodidad, seguridad y experiencias para toda la familia.