Robaron un supermercado en Zapala y fueron atrapados: detuvieron a un hombre y demoraron a dos menores

El hecho ocurrió este domingo por la noche. Los sospechosos huyeron con una caja registradora y fueron interceptados a pocas cuadras del comercio.

Un rápido operativo policial permitió aprehender a dos menores y demorar a un hombre acusados de protagonizar un robo en un supermercado de Zapala.

El procedimiento se realizó durante la noche del domingo y terminó con la recuperación de parte de los elementos sustraídos, entre ellos una caja registradora.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:20, cuando el Centro de Operaciones Policiales (COP) recibió un llamado que alertaba sobre un robo en un supermercado ubicado en la intersección de Avellaneda y Candelaria.

De acuerdo con la información aportada a la Policía, tres personas ingresaron al comercio, sustrajeron distintos elementos y escaparon por calle Avellaneda en dirección a Mayor Garayta, donde incluso intentaban cambiarse la ropa para evitar ser identificados.

Un rápido operativo policial

Tras el aviso, efectivos del Comando Radioeléctrico Zapala, que realizaban tareas preventivas en las inmediaciones, desplegaron un operativo de búsqueda que culminó en la intersección de Israel y Namuncurá, junto al paredón del Club Deportivo Zapala.

En ese lugar, los uniformados lograron aprehender a dos de los presuntos autores. El tercer sospechoso intentó escapar saltando el paredón e ingresando al predio del club, aunque fue alcanzado pocos metros después por el personal policial.

Al momento de ser demorado, el hombre llevaba consigo una caja registradora que había sido sustraída del supermercado durante el robo.

Qué encontraron en el supermercado de Zapala

Mientras se desarrollaba el procedimiento, otra comisión policial se dirigió al comercio para constatar los daños ocasionados.

En el lugar, los efectivos verificaron que una de las puertas de acceso había sido violentada y confirmaron el faltante de la caja registradora.

Además, durante la inspección se estableció que una bicicleta rodado 29, que también había sido retirada del interior del supermercado durante el robo, fue encontrada abandonada en la playa de estacionamiento del comercio.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal de la Comisaría 22 de Zapala, que intervino en el lugar y llevó adelante las diligencias judiciales correspondientes para avanzar con la investigación.

Entró a una panadería, simuló una compra y se robó casi medio millón de pesos

Un hombre fue acusado de participar en el violento robo a una panadería en la ciudad de Neuquén, donde dos delincuentes se llevaron $468 mil después de amenazar con un arma de fuego a una empleada. El sospechoso quedó detenido con prisión preventiva durante cuatro meses.

La formulación de cargos fue realizada por el asistente letrado del Ministerio Público Fiscal, Andrés Carrea, durante una audiencia desarrollada el viernes pasado en la Ciudad Judicial.

Según la acusación, el robo ocurrió el 29 de junio, cerca de las 16, en una panadería ubicada sobre calle Roca al 2.000. El imputado, identificado por sus iniciales M.D., ingresó al comercio junto con otro hombre que todavía no pudo ser identificado.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, los dos hombres fingieron que iban a comprar productos. Sin embargo, en medio de la atención, M.D. habría sacado un arma de fuego y amenazado a una de las trabajadoras.

Mientras mantenía intimidada a la empleada, su acompañante se acercó a la caja registradora y tomó $468 mil en efectivo. Luego, ambos escaparon rápidamente del lugar.