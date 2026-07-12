Huyeron tras atropellarlo: le rompieron la cámara a Don Adán, el fotógrafo de Zapala

Dos jóvenes en moto lo embistieron en la rotonda Primeros Pobladores y se dieron a la fuga sin asistirlo. A los 73 años, perdió su herramienta de trabajo.

Mientras Zapala comenzaba a festejar la victoria de la selección Argentina, dos jóvenes en moto atropellaron a Don Adán Argamonte en la rotonda "Primeros Pobladores", lo dejaron tirado en el asfalto y huyeron. No le brindaron asistencia.

El hecho ocurrió cerca de las 01:15 del domingo y quedó registrado en video. Sin embargo, el golpe fue doble: además de las lesiones, los jóvenes le destruyeron su cámara profesiona l . Y para Don Adán, de 73 años , esa cámara es su vida entera.

"Fue una actitud totalmente imprudente e irreprochable. Al atropellarlo y darse cuenta de lo que habían hecho no le brindaron asistencia y se dieron a la fuga. Eso es lo que causó más indignación a la familia y en toda la comunidad zapalina", expresó su hija Ludmila en contacto con LM Neuquén

Adán en el hospital de Zapala, luego de ser chocado por la moto.

Hoy, 12 de julio, Don Adán no pudo estar. Por primera vez en décadas se perdió la cobertura del acto central por el 113° aniversario de Zapala. Está en su casa, con mucho dolor y convaleciente.

Así fue el accidente

El reconocido profesional de la fotografía, bajaba al centro como hizo en cada triunfo de la Selección para sacar fotos. En el cruce peatonal de la rotonda, un auto Bora gris le cedió el paso.

Por detrás y a alta velocidad apareció una moto 110 roja, negra y blanca con dos ocupantes que lo embistió de lleno.

"Los muchachos de la moto también caen y al ver la moto enganchada a mi papá solo atinan a soltarlo y dejarlo ahí tirado sin ninguna asistencia", lamentó Ludmila.

Luego, vecinos lo ayudaron a subir a la ambulancia. En la caída su cámara se rompió por completo contra el asfalto. Sufrió golpes en cabeza, columna y una pierna. "Para su edad el golpe es demasiado fuerte", agregó su hija.

La familia pide identificar a los jóvenes: uno con campera blanca y otro con campera azul.

Quién es Don Adán: el que tiene la foto de todos

Romeo Adán Argamonte llegó a Zapala a los 26 años. Nació en Jujuy y de muy chico se vino con su mamá y hermanos a General Roca, Río Negro. Allí, de adolescente, aprendió el oficio de la fotografía que lo acompañaría toda la vida.

En un viaje en tren vendiendo cuadros conoció Zapala. "Se enamoró de la ciudad por su tranquilidad y decidió establecerse aquí", relató Ludmila. Años después formó su familia y con la fotografía crio a 9 hijos.

"Desde que tengo memoria mi papi saca fotos", dijo su hija con orgullo y emoción. Y es verdad: estuvo en todas. Fiestas gauchas, actos escolares, desfiles, caravanas, bautismos, casamientos y en la plaza. "Se caminó de punta a punta Zapala para entregar una foto, jamás dijo que no. Sacó foto a cada persona de la ciudad desde hace varias generaciones", recordaron de su entorno más cercano.

El año pasado había bajado un poco el ritmo por una compleja operación. Recién este 2026 había vuelto a salir. "Ahora lo tenemos un poquito más encerrado, pero él volvió a salir de vuelta y bueno, ahora le tocó este incidente", expresó con angustia Ludmila.

La esperanza: "Devolvámosle su cámara

Sin su cámara, Don Adán se quedó sin su herramienta de trabajo. "Es prácticamente la esposa de Don Adán", señalaron sus conocidos de toda la vida. Por eso amigos, vecinos y la comunidad iniciaron una campaña solidaria para ayudarlo. "Los equipos de fotografía son realmente muy caros. Si falta lo vamos a poner nosotros, los hijos, pero ojalá podamos recibir toda la ayuda que más podamos para comprarle su equipo nuevamente", pidió Ludmila con la voz quebrada.

Adán y su cámara averiada.

Saben que no es solo una cámara: "Sin su cámara le quitamos su identidad", admitió con tristeza. Por eso el pedido es a todos los zapalinos que alguna vez tuvieron una foto de Don Adán.

Para colaborar: Alias: adan.argamonte / Titular: Romeo Adán Argamonte