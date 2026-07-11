Zapala, 113 años: El abrazo que une el pasado con el futuro

El intendente Carlos Koopmann homenajeó a Lois Trannack, de 101 años, como "historia viva". "Dejamos de ser la ciudad que esperaba para ser la ciudad que hace", afirmó.

El intendente Carlos Koopmann junto a Lois Trannack, de 101 años, "historia viva" de Zapala.Las flores del presente y la memoria de una ciudad que cumple 113 años.

Hace 113 años el silbato del tren rompió por primera vez el silencio de la estepa. Fue el 12 de julio de 1913. El viento del Michacheo soplaba fuerte, como sigue soplando hoy, y entre el barro y la promesa se empezó a escribir la historia de Zapala. La ciudad del viento. La ciudad que no se detuvo nunca.

Hoy esa historia se sigue escribiendo. Y tiene rostro. Tiene nombre. Tiene memoria. Tiene el nombre de Lois Trannack.

Con 101 años cumplidos en mayo, Lois es emblema y leyenda. Hija de Arturo Trannack y Mercedes Bascur, nieta de pioneros, nació en 1925 en El Manzano, cuando Zapala todavía se estaba formando entre rieles y sueños. Es la "historia viva" de esta tierra patagónica. Y en este aniversario, su figura se vuelve símbolo: el puente entre el pasado que fue y el futuro que ya está llegando.

Porque para el intendente Carlos Koopmann, lo esencial de un pueblo es su gente. La que hizo grande a Zapala y la que la sigue haciendo grande todos los días.

"Aunque parezcan dos temas distintos, para mí los pioneros y los comerciantes de hoy están unidos por el mismo hilo conductor: la cultura del trabajo y el elegir apostar por Zapala. Los pioneros y los inmigrantes hicieron grande a esta ciudad desde el inicio, laburando a pulmón cuando acá no había nada. Y hoy, cuando visito a un comerciante nuevo que abre sus puertas, veo exactamente ese mismo espíritu", resaltó con orgullo el jefe comunal.

Ese abrazo fue real hace unas semanas. Koopmann visitó a Lois en su cumpleaños. Un gesto que resume todo: agradecer a quienes forjaron los cimientos y acompañar a quienes hoy construyen el presente.

"Visito a nuestros adultos mayores para agradecerles el pasado y el legado que nos dejaron, de la misma manera que visito a los nuevos comerciantes porque ellos son el motor que hoy sigue construyendo el presente de Zapala".

El presente: una ciudad que hace

Y el presente tiene obras. Muchas. Porque Zapala dejó de esperar.

"Al mirar la ciudad hoy, en estos 113 años, lo primero que siento es un orgullo enorme. Zapala está viviendo una transformación innegable que está a la vista de todos, en cada calle, en cada espacio recuperado y en el empuje de nuestra gente. Dejamos de ser la ciudad que esperaba para ser la ciudad que hace", expresó el intendente.

La marca más fuerte es el asfalto. 130 cuadras nuevas anunciadas para 2026, que se suman a las 130 de 2025. En 5 años se hizo lo que costó 106: casi 400 cuadras nuevas. A eso se le suma cordón cuneta, bacheo, veredas y cloacas con el Plan + Futuro.

Sin embargo, hay obras que no se ven y definen todo. "Si tengo que hablar de un desafío histórico, sin duda es la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Es una obra que define el futuro, la salud y el crecimiento ordenado de la ciudad para los próximos 50 años", aseguró con convicción.

También hay gas y lotes con servicios para este año. Hay trabajo con la Zona Franca ya operando y con Halliburton instalada. Hay deporte con el primer kartódromo provincial.

Cada cuadra, cada caño, cada lote es vida. Es progreso. Es dignidad.

El futuro: con historia y con esperanza

Lois Trannack sigue abrazando el presente. Y hablando maravillas de un pasado que fue, pero sobre todo de la esperanza de un futuro que llega con proyectos y objetivos concretos.

Por eso este 113 aniversario no es solo una fecha. Es un acto de amor.

"A cada vecino y vecina de Zapala quiero decirles gracias. Gracias por el empuje de todos los días, por no bajar los brazos y por elegir esta ciudad para vivir, trabajar y ver crecer a sus hijos. Nos merecemos la Zapala que estamos construyendo, una ciudad con presente, con futuro y con oportunidades para todos. Feliz aniversario, zapalinos. Sigamos haciendo historia", cerró Koopmann.

Hoy hay historia. Hay presente. Hay futuro.

Y hay un abrazo entre un intendente y una centenaria que lo dice todo: Zapala se forjó a los pies del Michacheo, con viento, con trabajo, y se sigue construyendo igual.-

En 5 años se ejecutó casi el 50% de todo el asfalto de la historia de Zapala: 400 cuadras nuevas sobre 800 que tenía en 106 años.

"Los pioneros y los comerciantes de hoy están unidos por el mismo hilo: la cultura del trabajo y elegir apostar por Zapala". Carlos Koopmann, intendente municipal.