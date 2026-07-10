Sigue la purga en el Estado neuquino: un policía se fue de licencia, no volvió y lo echaron

El gobierno de la provincia de Neuquén dispuso la cesantía de un cabo primero. Le comprobaron una grave falta disciplinaria vinculada al abandono de sus funciones.

La política de tolerancia cero que implementó la gestión del gobernador Rolando Figueroa sumó un nuevo capítulo. Esta vez, la medida alcanzó a un suboficial de la Policía de Neuquén, que fue expulsado de la fuerza luego de comprobarse que no regresó a prestar servicio al finalizar una licencia excepcional sin goce de haberes y que nunca justificó sus ausencias.

Como en todos los casos, el expediente recorrió los distintos pasos legalmente establecidos para garantizar el derecho a la defensa y la recolección de elementos probatorios. Una vez concluidos, sobrevino el despido que se conoció, esta semana, en momentos en que el gobierno volvió a ratificar la plena vigencia de la tolerancia cero a las indisciplinas, medida que tiene un amplísimo consenso social.

La sanción de cesantía recayó sobre el ahora ex cabo primero Darío Alejandro Sáenz Peña , quien fue echado, tras un proceso administrativo que concluyó con un fallo del Tribunal Disciplinario Policial.

De acuerdo con la documentación oficial, Sáenz Peña tenía una licencia que venció el 18 de julio de 2024. Una vez cumplido ese plazo, no se reincorporó a sus funciones ni presentó una causa que justificara su inasistencia, situación que motivó el inicio de actuaciones disciplinarias dentro de la fuerza.

Durante el proceso disciplinario se reunieron pruebas, fue citado a declaración indagatoria y el caso llegó al Tribunal Disciplinario Policial. Finalmente, el organismo lo declaró administrativamente responsable por la transgresión prevista en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial y pidió aplicar la sanción de destitución por cesantía. La Jefatura de Policía elevó la solicitud al Poder Ejecutivo, que resolvió avanzar con la expulsión definitiva del efectivo.

No hubo objeciones

El expediente también indica que el ahora ex suboficial no presentó ningún recurso para cuestionar la sanción una vez notificado, entregó el armamento y demás elementos provistos por la institución y no ocupaba viviendas oficiales.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostiene que este tipo de conductas "en nada se condicen con el accionar y conducta que se debe observar en todo empleado policial", por lo que correspondía aplicar la sanción disciplinaria prevista por la legislación vigente.

Esta cesantía se suma a la serie de expulsiones y sanciones que viene aplicando el gobierno provincial bajo la premisa de avanzar con una depuración del Estado, despidiendo a quienes incumplen las obligaciones inherentes a la función pública.

El último policía afuera por faltas graves

A fines de junio, también se conoció una sanción de cesantía que recayó sobre el ahora ex cabo de Policía, cuerpo Seguridad, Denis Martín Novoa quien, según consta en el documento de expulsión, registra un total de 93 días de arresto policial, por indisciplinas cometidas en el período comprendido entre el 21 de junio y el 12 de noviembre de 2024.

Asimismo, en el decreto se indicó que "Novoa posee múltiples sanciones disciplinarias", y se lo sancionó "con dieciséis (16) días de suspensión de empleo, por incurrir en la comisión de la falta administrativa prevista en el Artículo C-1-3 del R.R.D.P., siendo notificado el 21 de junio de 2024".

A su vez, la sanción puede agravarse según el resultado de la causa judicial que le iniciaron bajo la carátula de “Novoa, Denis Martín; S/Falsedad en Certificado Médico”, en la que interviene la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de la ciudad de Neuquén.