Figueroa y Gaido celebraron el Día de la Independencia junto a Milei con una vigilia en Tucumán

Fueron parte de una comitiva, con 13 gobernadores, que celebraron juntos los 210 años de la Declaración de la Independencia.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participó este miércoles por la noche de la vigilia de la Independencia en Tucumán junto al presidente Javier Milei, su gabinete y otros 12 gobernadores de distintas provincias argentinas. "La Independencia no es solo una página de nuestra historia: es un compromiso que renovamos todos los días", aseguró.

En el encuentro también estuvo presente el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, que participó de las actividades junto a Figueroa y destacó la presencia de una comitiva neuquina en las celebraciones, que este jueves continúan ya en la capital, donde se organizó un desfile cívico militar.

A través de su perfil oficial en la red social X, el mandatario provincial compartió algunas postales del encuentro en San Miguel del Tucumán, que congregó a distintos gobernadores argentinos y buscó replicar, dos años más tarde, la foto de unidad que buscó el gobierno nacional con motivo de la firma del Pacto de Mayo.

El encuentro fue coordinado por el flamante Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, que ya mantenía un diálogo fluido con Figueroa en su rol anterior, como Ministro del Interior. En este viaje, recibió al gobernador neuquino en una reunión previa a la vigilia encabeza por el presidente Milei en la Casa Histórica de Tucumán.

Tras la celebración, Figueroa compartió fotos de la celebración con un mensaje que apuntó a reivindicar su administración en la provincia. "Hay fechas que nos unen como pueblo y nos recuerdan el inmenso privilegio de vivir en una Nación libre. Este 9 de Julio tuve el honor de traer el sentimiento y la energía del pueblo neuquino a la tradicional Vigilia Patria, en la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán", escribió.

EL ORGULLO DE SER ARGENTINOS, EL COMPROMISO DE SER NEUQUINOS



Hay fechas que nos unen como pueblo y nos recuerdan el inmenso privilegio de vivir en una Nación libre. Este 9 de Julio tuve el honor de traer el sentimiento y la energía del pueblo neuquino a la tradicional Vigilia… pic.twitter.com/ZvQGh9RPCh — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) July 9, 2026

Y sumó: "La Independencia no es solo una página de nuestra historia: es un compromiso que renovamos todos los días con trabajo, esfuerzo y la convicción de construir un país con más oportunidades. En Neuquén lo hacemos entre todos, convencidos de que cuando nuestra provincia crece, produce y genera desarrollo, también fortalece a la Argentina. ¡Feliz Día de la Independencia!".

Además de Figueroa, otros 12 representantes provinciales fueron parte del acto oficial: los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), también Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Elías Suárez (Santiago del Estero) y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

El gobernador de Neuquén realizó un viaje breve a Tucumán: tras el encuentro previsto con Santilli y su participación en la vigilia, tenía previsto regresar a Neuquén para estar presente, junto con el intendente Mariano Gaido, en el desfile cívico militar organizado en Neuquén capital.

En la vigilia también estuvo presente el jefe comunal, que compartió a través de sus redes sociales algunas imágenes de la visita a Tucumán. "La Independencia se construye todos los días trabajando juntos, con el compromiso de hacer crecer a nuestra provincia para hacer más grande a la Argentina. ¡Feliz 9 de Julio!", publicó el intendente.

La presencia de Gaido junto a Figueroa buscó representar a Neuquén en una celebración nacional cargada de sentido histórico, político e institucional, en el lugar donde se gestó uno de los hechos fundacionales de la Argentina.

Tras participar de la vigilia, Gaido compartió un mensaje en sus redes sociales en el que destacó el valor simbólico de la fecha y la presencia neuquina en Tucumán.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariano Gaido (@marianogaidook)

El desfile en Neuquén capital

Los neuquinos celebrarán este jueves un nuevo aniversario del Día de la Independencia argentina a través de un acto central y un desfile cívico-militar organizado por el gobierno provincial junto a la Fundación Banco Provincia de Neuquén (BPN).

La celebración se llevará a cabo este jueves 9 de julio, desde las 14:30, sobre la avenida Mitre al 200 de la ciudad de Neuquén (frente al cenotafio de Malvinas), donde se desarrollará el tradicional desfile con la participación de instituciones civiles y militares, que comenzará a las 15.

La presidenta de la Fundación BPN, Marlene Velázquez Herwitt, convocó a todas las familias y vecinos “a concurrir a la celebración con la bandera argentina, o la camiseta, o ambas, o cualquier insignia patria que los identifique, para vivir una jornada especial, donde se conmemora un nuevo aniversario de nuestra independencia nacional, y también invitamos a los neuquinos del interior y de las distintas localidades a que puedan conectarse a través de internet y vivir a la distancia, dichos acontecimientos”.