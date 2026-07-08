La sentencia no fue apelada por la fiscalía ni por las querellas. El tribunal también pidió reforzar los controles de seguridad sobre las actividades industriales.

Quedó firme la absolución de los cinco acusados por la explosión en la refinería de Plaza Huincul.

La Justicia dio por finalizada la causa penal por la explosión ocurrida el 22 de septiembre de 2022 en la refinería de New American Oil S.A., en Plaza Huincul. La sentencia que absolvió a los cinco imputados quedó firme, debido a que ninguna de las partes acusadoras presentó recursos para cuestionar la decisión.

El fallo había sido dictado por el Tribunal Colegiado que intervino en el juicio oral y público. Tanto el Ministerio Público Fiscal como las querellas particulares dejaron vencer los plazos procesales sin solicitar que la resolución fuera revisada por un tribunal superior.

De esta manera, quedó confirmada la absolución de las cinco personas que habían sido juzgadas para determinar si tenían responsabilidad penal en la explosión registrada en las instalaciones de la empresa.

El proceso judicial se desarrolló durante varias semanas e incluyó una gran cantidad de declaraciones testimoniales, documentos, informes y pericias vinculadas al funcionamiento de la refinería y a las posibles causas del incidente.

Según se informó, se trató de un debate de una importante complejidad técnica, debido a que fue necesario analizar los procesos industriales que se realizaban dentro de la planta, las condiciones de seguridad y las responsabilidades de cada una de las personas acusadas.

La sentencia tiene más de 150 páginas y detalla los fundamentos jurídicos y las pruebas que fueron tenidas en cuenta para resolver la absolución de los cinco imputados.

La posibilidad de solicitar la revisión de una sentencia ante un tribunal superior forma parte de las garantías del debido proceso. Sin embargo, en este caso, las partes que impulsaban la acusación decidieron no presentar impugnaciones dentro de los plazos establecidos.

Por ese motivo, la resolución quedó firme y ya no podrá ser modificada mediante los recursos ordinarios previstos en el proceso.

Recomendaron fortalecer los controles

A pesar de las absoluciones, el Tribunal formuló una recomendación dirigida a la Secretaría de Energía de la Nación para que evalúe la adopción de nuevas medidas de control sobre este tipo de actividades industriales.

Los jueces plantearon la necesidad de contar con sistemas de fiscalización técnicamente adecuados, efectivos e independientes, que permitan comprobar de manera concreta las condiciones de seguridad en las que funcionan las refinerías y otras instalaciones similares.

La recomendación apunta a que los controles no sean solamente formales o administrativos, sino que permitan verificar en profundidad el cumplimiento de las medidas necesarias para reducir riesgos y prevenir nuevos incidentes.

Con la firmeza de la sentencia quedó cerrado el proceso judicial relacionado con la responsabilidad penal discutida durante el juicio por la explosión en la refinería de New American Oil S.A.

El dolor y la bronca de las familias de las víctimas de NAO

La absolución de los cinco acusados por la explosión en la refinería New American Oil (NAO) dejó una profunda sensación de dolor y frustración entre las familias de las víctimas. Así lo expresó Laura Herrera, hija de Víctor Herrera, uno de los tres operarios que murieron en la tragedia ocurrida el 22 de septiembre de 2022 en Plaza Huincul.

Tras conocerse el primer fallo del tribunal, la joven aseguró que la decisión judicial fue un golpe muy duro para las familias y sostuvo que sienten que “una vez más” sus seres queridos fueron abandonados por la Justicia.