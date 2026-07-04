¿Riesgo de fuga?: la Justicia le prohibió a Adorni salir del país

La Justicia federal dictaminó la prohibición de salida del país para el exfuncionario en el marco de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito.

El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, no podrá salir del país sin autorización judicial. La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, quien interviene en la causa que investiga al exfuncionario por presunto enriquecimiento ilícito.

La resolución se conoció este viernes luego de un dictamen presentado por el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación. A partir de ahora, Adorni deberá comunicar previamente cualquier intención de viajar al exterior para que la Justicia evalúe si corresponde autorizar la salida del país.

De acuerdo con fuentes judiciales, se trata de la primera medida restrictiva adoptada en el expediente y alcanza únicamente al exfuncionario, mientras que su esposa, Bettina Angeletti, también investigada en la causa, no quedó alcanzada por esta disposición.

Antes de que se dictara la resolución, la defensa del exfuncionario presentó un escrito en el que aseguró que actualmente permanece en la Argentina y que no tiene previsto viajar al exterior en el corto plazo.

Si bien los denunciantes, el abogado Gregorio Dalbón y la diputada nacional Marcela Pagano, habían solicitado la detención de Adorni o, de manera subsidiaria, la prohibición de salida del país y la retención de su pasaporte, tanto el fiscal Gerardo Pollicita como el juez Ariel Lijo descartaron esa posibilidad.

En su dictamen, el fiscal sostuvo que el exfuncionario no adoptó conductas que evidenciaran un intento de entorpecer la investigación. También consideró que cuenta con domicilio y bienes en el país, además de que no registra antecedentes penales, por lo que no advirtió elementos suficientes para justificar una detención preventiva.

Cómo avanza la causa

La causa por presunto enriquecimiento ilícito continúa sumando medidas de prueba mientras la Justicia busca determinar si el patrimonio de Manuel Adorni se corresponde con los ingresos que declaró durante su paso por la función pública.

En ese marco, los investigadores analizan distintos movimientos económicos del exfuncionario y aguardan el resultado de un peritaje oficial que permita establecer el alcance de esos gastos y su relación con sus ingresos declarados.

Entre la documentación incorporada al expediente figuran los resúmenes de sus tarjetas de crédito. De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 Adorni habría registrado consumos por alrededor de $139 millones mientras ocupaba cargos en el Gobierno, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.

Los investigadores también pusieron bajo la lupa otros movimientos patrimoniales, entre ellos la compra de propiedades, viajes dentro y fuera del país y los gastos destinados a la remodelación de una vivienda en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Sobre este último punto, un contratista declaró que las refacciones habrían demandado unos 245 mil dólares abonados en efectivo.

De cuánto era el sueldo de Manuel Adorni

Adorni percibió un salario de $3,5 millones por mes hasta fines de 2025 y luego aumentó a $7,6 millones. La Justicia accedió a toda la información tras el levantamiento del secreto bancario al entonces funcionario. Se trata de datos preliminares a la espera de un amplio trabajo que se encomendó a la DAFI, un organismo especializado en informes patrimoniales.

Una vez que se reciba el resultado y en caso de considerarlo la fiscalía pedirá que se intime a Adorni a presentar una justificación patrimonial. Si esto no convence, se avanzará en un planteo para que se cite a declaración indagatoria al ex jefe de Gabinete, algo que tiene que decidir el juez del caso, Ariel Lijo.

Además de los consumos con tarjeta se analizan otros gastos pagados con tarjetas de crédito de al menos dos empleados públicos subordinados de Adorni. También compras como camas y blanquería facturadas en unos 8 millones de pesos a nombre de otra funcionaria y abonadas en efectivo.

A esto se suma el pago en dólares de refacciones a propiedades y viajes también saldados en efectivo desde la llegada a la función pública de Adorni en 2023.

El estudio pericial que terminará de sellar la suerte del ex funcionario abarcará todas las pruebas que se fueron incorporando, desde el inicio de la investigación en cuanto a los gastos y el cruce con ingresos acreditados. Se hará sobre Adorni y también en relación a su grupo familiar.

Además, el fiscal pidió ya un informe técnico sobre la cotización del Bitcoin en los últimos 13 años para determinar si es posible que Adorni haya ganado USD 300 mil con una inversión que mantuvo “en negro” hasta ahora, como dijo en una entrevista periodística.