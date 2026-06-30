Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial destacó: "Santilli inaugura una nueva etapa política para el gobierno"

El nuevo funcionario habló por primera vez en conferencia de prensa, tras la salida de Manuel Adorni.

En otro orden, Ravier habló sobre el terremoto de Venezuela y la ayuda humanitaria que envió Argentina.

Este martes, cerca de las 11.30 de la mañana, brindó su primera conferencia de prensa el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier , quien fue asignado en el cargo hace una semana.

Desde Casa Rosada, el nuevo funcionario agradeció al Presidente Javier Milei "asumo este compromiso con humildad y responsabilidad", dijo. Y además confirmó que esta tarde a las 17.30, Diego Santilli asumirá como jefe de Gabinete, tras la salida de Manuel Adorni.

"Santilli inaugura una nueva etapa política para el gobierno , que se caracteriza por profundizar nuestros acuerdos políticos, para hacer realidad nuestra agenda de reformas estructurales que es la agenda política más ambiciosa desde el retorno de la democracia", destacó.

Embed - Conferencia de Prensa | Adrian Ravier - 30.06.2026

La ayuda de Argentina tras los terremotos en Venezuela

En otro orden, Ravier habló sobre el terremoto de Venezuela y la ayuda humanitaria que envió Argentina. "La Armada Argentina incorporó a la misión perros entrenados en búsqueda y rescate del contingente de infantes de Marina", comentó.

También mencionó el rescate del perro Bart a dos menores entre los escombros, por lo que fue distinguido al igual que sus guías "por su indispensable labor".

La misión humanitaria incluye el trabajo de Cancillería argentina para asistir y acompañar a los argentinos afectados y sus familiares. "Lamentamos informar que han fallecido seis ciudadanos argentinos, hay ocho solicitudes para encontrar ciudadanos sin paradero y una persona se encuentra hospitalizada".

bart perro argentino rescatista El perro argentino fue reconocido por las autoridades de Venezuela.

El organismo además recibió 235 solicitudes vía mail y celular para resolver diversas problemáticas. "El gobierno nacional acompaña a sus familias y seres queridos en este doloroso momento", sostuvo el vocero.

Asimismo, sumó que este martes partirá otro avión con agua, generadores, sanitarios, carpas y material de comunicación. También se sumaran dos perros con sus guías y 38 efectivos para ampliar la búsqueda en el terreno.

Un nuevo proyecto de RIGI para Neuquén

Por otra parte, habló de un récord de producción de hidrocarburos. "El mes de mayo marcó un récord histórico de producción de petróleo, alcanzando 903.700 barriles diarios. Significó un crecimiento del 19,6% respecto al mismo mes del año anterior", explicó.

"La participación de Vaca Muerta fue del 69% contabilizando un total de 95.4 millones de metros cúbicos diarios. El gas alcanzó los 156.6 millones de metros cúbicos diarios. Esto no es un dato azaroso, sino el resultado de una gestión del potencial que tiene Argentina si explota sus recursos naturales", destacó el vocero haciendo hincapié en el labor en la provincia de Neuquén.

SIDE Vaca Muerta Pozo

Argentina, destacó, cuenta con el mayor récord de producción de hidrocarburos desde 1999 y 7 proyectos RIGI ya aprobados en energía. Uno de ellos, corresponde a su desarrollo en Neuquén que fue aprobado este lunes.

"Tendrá como objetivo el desarrollo integral de hidrocarburos no convencionales en el área Rincón de Aranda, mediante la perforación y puesta en producción de nuevos pozos en la formación de Vaca Muerta; además la construcción de infraestructura necesaria para su tratamiento y transporte", explicó.

La inversión total es de 4.521 millones de dólares y en su etapa de construcción creará 715 empleos de forma directa, otros 700 de forma indirecta y en su operación 62 directos y 456 indirectos. Se prevé el inicio para el primer trimestre del año que viene", confirmó.