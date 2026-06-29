Diego Santilli habló sobre la transición y la salida de Manuel Adorni: "Estaba destruido"

Santilli fue confirmado por el presidente para reemplazar a Adorni, en medio del escándalo por las denuncias de enriquecimiento ilícito.

La salida de Manuel Adorn i del Gobierno Nacional dejó vía libre para que Diego Santilli sea quien lo reemplace en la Jefatura de Gabinete . Fue el presidente Javier Milei quien confirmó en el cargo al hasta ahora ministro del Interior.

"Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA. VLLC!", escribió el mandatario a través de la red social X (exTwitter).

Según explicó este lunes, la transición será "ordenada", y reconoció que Manuel Adorni "estaba destruido anímicamente" tras su salida en medio del escándalo por un presunto enriquecimiento ilícito que investiga la Justicia.

Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA. VLLC! pic.twitter.com/D9wPZyDaSl

En este sentido, Santilli indicó que el exvocero presidencial "va a ir a defenderse en la Justicia sin fueros, privilegios ni cargos públicos", y consideró que "el peso de lo que tenía sobre su espalda lo abarrotó".

Por otra parte, el funcionario dijo que todavía no pactó un horario para reunirse con Adorni y que el encuentro será en Casa Rosada."Tengo reuniones en agenda con los sectores energéticos por los temas de las reformas, así que seguiremos laburando. Lo veré ahí, en Casa Rosada, a Manuel, no pauté un horario, pero lo veré ahí", comentó.

santilli adorni

Al mismo tiempo, el exdiputado nacional habló sobre su vínculo con el líder del PRO, Mauricio Macri: "Hablé con él, mis conversaciones las mantengo el ámbito privado". Cabe destacar que, al conocerse la noticia, el expresidente manifestó públicamente su apoyo.

"Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible", escribió en su cuenta de X.

"El que toma las decisiones es el Presidente de la nación"

El ahora jefe de Gabinete, en diálogo con Radio La Red y A24 habló brevemente sobre Macri y también destacó la figura de Javier Milei.

"Hay personas que queremos que la Argentina salga adelante, y estoy convencido de que Macri es de esas personas. El liderazgo hoy, claramente, es de Javier Milei, que ganó las elecciones, que las volvió a ganar, y que, si Dios quiere, y por lo menos es lo que a mí me gustaría, es que vuelva a reelegir para que siga el cambio en la Argentina y crezca por décadas", comentó.

milei santilli

En este sentido, el hombre que integraba el PRO y ahora ocupa un importante cargo, sumó: "El que pone y saca a los funcionarios es el presidente. Y el que decide es el Presidente. Soy una persona muy respetuosa que digo mi visión en el lugar en el que la tengo que decir, pero el que toma las decisiones es el Presidente de la nación. Este fin de semana veía mi imagen en muchos medios de comunicación, en momentos en que todavía no había hablado con Milei".