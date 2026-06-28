Tragedia: una avioneta con 11 personas a bordo se estrelló y murieron todos sus ocupantes

La avioneta transportaba a un grupo de paracaidistas y cayó segundos después del despegue. Una falla mecánica, entre las posibles causas del accidente.

Una nueva tragedia aérea se conoció en las últimas horas. Una avioneta que era utilizada para actividades de paracaidismo se estrelló y al menos 11 personas murieron en la localidad de Tomblaine, en el noreste de Francia .

El accidente ocurrió pocos minutos después de que la aeronave despegara del aeródromo de Nancy-Essey , ubicado en el departamento de Meurthe y Mosela . Las autoridades confirmaron que no hubo más víctimas en tierra, pese a que la aeronave cayó en una zona urbanizada cercana a un centro comercial.

El prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, informó que "los once ocupantes han fallecido" y explicó que la aeronave sufrió una avería poco después del despegue. Los investigadores trabajan para determinar el origen exacto de la falla que desencadenó el siniestro.

Entre las víctimas se encuentran el piloto, cinco instructores y cinco alumnos que participaban en una actividad de iniciación al paracaidismo, según información de L'Est Républicain.

Embed Una avioneta se estrella en Francia, causando la muerte de 11 personas



A bordo se encontraban personas que querían realizar un salto con paracaídas y sus instructores. pic.twitter.com/CO2VBiV9xS — RT en Español (@ActualidadRT) June 28, 2026

Qué se sabe hasta el momento del accidente

Tras conocerse el impactante accidente, un amplio dispositivo de emergencias se desplazó hasta el lugar del siniestro. La zona fue acordonada por las fuerzas de seguridad para facilitar el trabajo de los equipos de rescate y evitar el acceso de transeúntes, mientras cerca de medio centenar de bomberos, personal sanitario y efectivos policiales participaron en las labores de intervención.

El prefecto Seguy señaló además que familiares y allegados de algunas de las víctimas presenciaron el momento en que el avión perdió altura y cayó en picada. También advirtió que el accidente podría haber tenido consecuencias mucho más graves debido a que ocurrió en una zona densamente urbanizada.

Tras conocerse la tragedia, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, y el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, se trasladaron al lugar del accidente para seguir de cerca el operativo y la investigación.

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De acuerdo con medios locales, la aeronave siniestrada era un modelo Pilatus matriculado en Alemania, un tipo de avión frecuentemente utilizado para operaciones de paracaidismo debido a su capacidad para transportar grupos de saltadores.

Aunque las causas del accidente aún no han sido determinadas, las primeras versiones apuntan a que la aeronave pudo haber sufrido daños antes de precipitarse prácticamente en vertical hacia el suelo. Por el momento, los peritos apuntan a que podría deberse a una falla mecánica lo que causó esta impactante tragedia.

Pánico en China: una avioneta se estrelló contra el edificio más alto de Beijing

Una avioneta se estrelló contra el edificio más alto de Beijing, la capital china, este viernes. El impacto se produjo en la zona de Guomao, el principal centro financiero de Beijing, en el distrito de Chaoyang y junto a otros inmuebles emblemáticos de la capital china, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV.

Imágenes dramáticas publicadas en redes sociales mostraban escombros cayendo de la Torre CITIC, de 109 pisos, también conocida como China Zun, así como la cola del avión y la ventana rota de un taxi en tierra.

Según CNN, la aeronave sería un avión deportivo ligero de fabricación nacional, un Sunward SA 60L Aurora, propiedad de una empresa local de aviación.