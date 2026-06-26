Pánico en China: una avioneta se estrelló contra el edificio más alto de Beijing

El incidente ocurrió en el epicentro de la actividad empresarial y financiera de la capital del país. Qué se sabe hasta el momento.

Una avioneta se estrelló contra el edificio más alto de Beijing, la capital china, este viernes. El impacto se produjo en la zona de Guomao , el principal centro financiero de Beijing, en el distrito de Chaoyang y junto a otros inmuebles emblemáticos de la capital china, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV.

Imágenes dramáticas publicadas en redes sociales mostraban escombros cayendo de la Torre CITIC, de 109 pisos, también conocida como China Zun , así como la cola del avión y la ventana rota de un taxi en tierra.

Según CNN, la aeronave sería un avión deportivo ligero de fabricación nacional, un Sunward SA 60L Aurora, propiedad de una empresa local de aviación.

Pocos datos de vuelo y silencio oficial

Datos de vuelo no verificados de Flightradar24, publicados en línea, parecían mostrar una trayectoria de vuelo muy desviada para la aeronave. Por el momento, las autoridades chinas no han informado de víctimas ni han ofrecido una versión oficial sobre las circunstancias del incidente, ocurrido en una de las áreas de mayor actividad empresarial de Beijing.

Se estrelló un avión en la Citic Tower, el edificio más alto de Beijing

Tampoco se conoce si la aeronave estaba realizando un vuelo privado, comercial o de otro tipo, ni si el impacto fue consecuencia de una avería, de una pérdida de control o de otras causas.

La base de datos Aviation Safety Network incluyó este viernes una entrada sobre el suceso en la que identifica el aparato como un Sunward SA 60L Aurora con matrícula B-12PP y registra el siniestro como un accidente, aunque advierte de que la información procede por ahora de fuentes no oficiales.

Avioneta estrellada China (1)

Según esa ficha, el avión tenía como aeropuerto de salida y destino el aeropuerto Beijing Shifosi, en el noreste del término municipal de Beijing.

El edificio más alto de Beijing

El China Zun domina el perfil urbano del distrito financiero de Beijing y es uno de los edificios más reconocibles de la capital.

La torre, de 528 metros de altura, fue inaugurada en 2018 y se convirtió entonces en el rascacielos más alto de la ciudad. Además, según varios registros, es uno de los únicos edificios del mundo que superan los 500 metros de altura y ocupa el puesto número 10 de los edificios más altos del mundo.

Torre CITIC

Su construcción se vio envuelta en polémica después de que el diario hongkonés Ming Pao informara de que sus plantas superiores permitían observar, en condiciones de buena visibilidad, zonas sensibles del complejo de Zhongnanhai, donde residen los líderes del Partido Comunista Chino (PCCh), un extremo que las autoridades no confirmaron públicamente.

Tres años después de su inauguración, en 2021, China vetó la construcción de nuevos rascacielos de más de 500 metros de altura y limitó “estrictamente” los de más de 250 metros, en medio de preocupaciones por la seguridad estructural de estos edificios y por las dificultades de algunos promotores para atraer inquilinos.

En China hay al menos cinco edificios que superan los 500 metros de altura. Además de la torre CITIC, se encuentran: el Tianjin CTF Finance Center, de 530 metros de altura; el Guangzhou CTF Finance Center, de la misma altura; el Ping An Finance Center, de 599 metros; y la torre de Shanghai, de 632 metros.