La inflación de Neuquén en julio fue del 2,3% y quedó por encima del IPC nacional

La Dirección Provincial de Estadísticas y Censos dio a conocer el índice para el mes, que resultó levemente superior al del INDEC.

La inflación en Neuquén fue del 2,3 % en julio , según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DPEyC) . Con este resultado, los precios acumulan 20% en lo que va del año.

En tanto, la variación interanual alcanzó el 36,9% , de acuerdo con el informe oficial del organismo provincial. A su vez, el índice mensual resultó levemente por encima del número nacional que fue del 2,1 por ciento .

Los rubros con mayores aumentos fueron Restaurantes y hoteles (3,6%), impulsado principalmente por las subas en los locales gastronómicos, comidas preparadas para llevar y alojamientos turísticos; Transporte (3,1%), por la incidencia de los servicios de taxis y remis; y Educación (2,7%), a raíz de los aumentos para el nivel terciario, educación no formal y educación secundaria.

A su vez, las variaciones mensuales más bajas se registraron en Prendas de vestir y calzado (-0,3%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,7%) y Recreación y cultura (1,7%).

Incidencia

Si se considera la incidencia que tuvieron las distintas divisiones, Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Restaurantes y hoteles, representaron en conjunto el 66,8% de la variación mensual del nivel general.

Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles presentó una variación interanual de 2,6% e incidió en el nivel general en 0,51 p.p., impulsada por los aumentos en alquiler de la vivienda, electricidad y gas; mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un incremento de 2,0% y una incidencia de 0,40 p.p.

Los aumentos más relevantes se observaron en verduras (principalmente papa). También se destacaron las bajas en los precios de determinadas frutas y cortes de carne bovina.

Bienes y servicios

Los Bienes contribuyeron a la variación del nivel general con 0,79 p.p y se destacaron los aumentos en verduras, comidas preparadas para llevar y bienes de cuidado personal.

Respecto a los Servicios, su incidencia en el nivel general fue 1,52 p.p., explicado en gran parte por las variaciones en alquiler de la vivienda, electricidad, gas, taxi, paquetes de telecomunicaciones, servicio de telefonía móvil y alojamientos turísticos.

Los bienes y servicios Núcleo registraron una variación mensual de 2,0%, los Estacionales aumentaron 4,6% y los Regulados tuvieron un incremento de 2,4%. Las variaciones interanuales fueron de 34,3%, 29,4% y 47,2%, respectivamente.

Los bienes y servicios incluidos en la categoría Núcleo fueron los de mayor aporte al nivel general con 1,36 p.p., impulsado por los aumentos en alquiler de la vivienda, paquetes de telecomunicaciones, remis, restaurantes y comidas preparadas para llevar.

A su vez, los bienes y servicios Estacionales tuvieron una incidencia de 0,36 p.p., debido principalmente a los aumentos en verduras, paquetes turísticos y alojamientos turísticos. Finalmente, en el caso de los bienes y servicios Regulados, la incidencia fue de 0,59 p.p. debido principalmente a los incrementos en taxi, electricidad, gas y servicio de telefonía celular.