Inflación de julio: el dato que espera el Gobierno y qué pasó con los precios

Las consultoras estiman que el IPC de julio marcaría una leve aceleración respecto de junio. Turismo, pasajes y el dólar presionaron sobre los precios.

La inflación de julio se ubicaría entre 1,9% y 2,1% , según las proyecciones de distintas consultoras. El dato marcaría una leve aceleración respecto de junio, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1,9% .

Las estimaciones se encuentran además en línea con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que proyectó una inflación de entre 1,9% y 2% para el séptimo mes del año.

Uno de los principales factores que habría incidido en julio fue el movimiento generado por las vacaciones de invierno .

El mayor flujo turístico produjo aumentos en servicios vinculados con turismo y recreación, especialmente durante el período de mayor demanda.

A esto se sumó el impacto del Mundial de fútbol 2026, que habría tenido una incidencia particular en el precio de los pasajes aéreos.

La consultora C&T señaló que tanto la inflación núcleo como los componentes estacionales tuvieron una mayor incidencia, mientras que los precios regulados se mantuvieron más moderados.

“Como suele suceder en los meses de julio, los componentes vinculados al turismo se aceleraron por la influencia de las vacaciones de invierno”, explicó la consultora.

El dólar también pudo jugar su parte

Otro factor que habría contribuido al resultado fue el traslado parcial a los precios de la suba del dólar registrada entre fines de junio y comienzos de julio.

Durante ese período, el tipo de cambio aumentó alrededor de $100, un movimiento que pudo haber tenido impacto en determinados productos y servicios.

Cómo viene la inflación durante 2026

El Gobierno atraviesa un proceso de desaceleración de la inflación después del salto registrado en marzo.

Ese mes, el IPC alcanzó el 3,4%, pero desde entonces comenzó un descenso sostenido.

En abril, la inflación bajó al 2,6%; en mayo fue del 2,1% y en junio cerró en 1,9%.

De confirmarse una cifra cercana al 2% para julio, el Gobierno mantendría así el proceso de desinflación que llevó el índice por debajo de ese nivel, algo que no ocurría desde agosto de 2025.

El objetivo del Gobierno

La administración de Javier Milei busca consolidar la idea de que la inflación dejó de ser el principal problema de la economía y avanzar sobre otros aspectos de la agenda económica y política.

El próximo dato oficial del IPC permitirá saber si el proceso de desaceleración logró sostenerse durante julio o si las vacaciones, el turismo, los pasajes y el movimiento del dólar terminaron empujando nuevamente los precios por encima del 2%.