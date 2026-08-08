Detuvieron a un hombre acusado de estafar a un comercio con comprobantes de transferencias falsos

La investigación derivó en dos allanamientos simultáneos en Neuquén capital. Los agentes recuperaron mercadería, teléfonos celulares y una bicicleta.

Durante el allanamiento, se llevó adelante la detención del sospechoso.

Una investigación por el delito de estafa a través del pago con comprobantes de transferencias falsos derivó en dos allanamientos que culminaron con la detención de un hombre , presuntamente vinculado al ilícito. Las pesquisa desarrollada por el Departamento Delitos Económicos de la Policía del Neuquén permitió recuperar la mercadería robada en la transacción fraudulenta y otros elementos presuntamente vinculados a otros ilícitos.

La maniobra fue detectada tras la denuncia del propietario de una pinturería , quien detectó una serie de operaciones irregulares que le provocaron un importante perjuicio económico . Según identificó el dueño del comercio, un hombre concretó varias compras utilizando un comprobante de pago falso para simular la acreditación de transferencias mediante el sistema DEBIN.

De esta manera, el hombre logró retirar diferentes productos del comercio sin que el dinero fuera efectivamente acreditado en la cuenta del comercio. A raíz de la denuncia, el personal especializado del Departamento de Delitos Económicos inició una investigación por una presunta estafa.

A partir de las tareas de investigación como el análisis de las cuentas bancarias, los montos de las billeteras virtuales y la maniobra utilizada, se logró identificar al sospechoso y reunir las pruebas necesarias para solicitar las correspondientes órdenes judiciales.

Los dos allanamientos recuperaron la mercadería obtenida con la maniobra fraudulenta.

Durante el allanamiento, los agentes demoraron al sospechoso

Tras reunir las pruebas necesarias, los investigadores solicitaron las órdenes de allanamiento, que fueron autorizadas por la Justicia y concretadas en distintos puntos de Neuquén capital. Durante el procedimiento, se llevó adelante la detención del presunto autor de la maniobra ilícita.

En el operativo, los agentes secuestraron diversos elementos de interés para la causa como la mercadería obtenida a través de la maniobra investigada, como un tarro de pintura impermeabilizante, rodillos y otros elementos de construcción. También se incautaron teléfonos celulares, una bicicleta presuntamente utilizada para trasladarse hasta el comercio y prendas de vestir presuntamente utilizadas durante la maniobra.

El hombre pagó la mercadería con un comprobante de transferencia falso.

Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia y serán incorporados a la investigación para determinar el alcance de la maniobra y determinar la responsabilidad del demorado en la causa por presunta estafa a la pinturería.

Recomendaciones para evitar este tipo de estafas con comprobantes falsos

Desde el Departamento de Delitos Económicos realizaron una serie de recomendaciones para evitar este tipo de estafas, fundamentalmente para los comerciantes que están expuestos constantemente a este tipo de maniobras y ante el aumento de pagos electrónicos mediante transferencias de billeteras virtuales.

El personal de Delitos Económicos realizó una serie de recomendaciones para evitar este tipo de estafas.

En ese sentido, aconsejaron que no entreguen mercadería basándose únicamente con el comprobante de pago o una captura de pantalla, ya que deben verificar siempre la acreditación efectiva de los fondos antes de entregar los productos. En el caso de operaciones mediante DEBIN, es decir transacción mediante la tarjeta de débito, deben confirmar que la solicitud haya sido aceptada y el dinero efectivamente acreditado.

Además, señalaron que ante cualquier situación sospechosa o posible maniobra fraudulenta, recomiendan no concretar la operación y dar aviso inmediato a la Policía.