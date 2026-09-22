Otra vez Valentina Sur: un joven detenido con un revolver con municiones

El hombre intentó escapar al advertir la presencia policial y descartó el arma en el patio de una vivienda. Los agentes secuestraron una pistola con seis cartuchos.

El joven de 18 años fue detenido por los agentes de la Comisaría N°44.

Un operativo de patrullaje preventivo derivó en la detención de un joven de 18 años que portaba un arma de fuego con municiones en el barrio Valentina Sur de Neuquén capital. La detención se registró durante la noche del domingo 20, en el marco de una portación ilegal de un arma de fuego.

El hecho surgió cuando el personal de la Comisaría 44° realizaba un recorrido de prevención por las calles del barrio. Los efectivos observaron a un joven de 18 años que, al advertir la presencia policial, intentó retirarse del lugar a pie. Esta acción motivó una intervención policial donde habría exhibido un arma de fuego y continuó la fuga por diferentes calles del área.

Durante el escape, el hombre intentó perder al personal policial cuando saltó un portón y descartó el arma en el interior del patio de la vivienda. Los agentes, solicitaron autorización para ingresar al lugar y localizaron un revólver con seis cartuchos en su cargador, lo que refleja que el arma estaba lista para disparar.

El personal policial también secuestró prendas de vestir vinculadas al procedimiento. El joven fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, mientras se realizaron las diligencias correspondientes.

El joven de 18 años descartó el arma de fuego en el patio de una vivienda.

Tensión en el operativo

Durante el operativo de detención, diferentes personas vinculadas al joven demorado, comenzaron a arrojar objetos contundentes desde domicilios cercanos para evitar el procedimiento. Esta situación motivó la intervención del personal del Departamento Seguridad Metropolitana para controlar las diligencias.

Violenta discusión en barrio Mariano Moreno

Una violenta situación se registró a primera hora de la mañana del miércoles 16 de septiembre en el barrio Mariano Moreno de la ciudad de Neuquén, cuando un hombre de 38 años recibió un disparo en el muslo tras una discusión con un joven. El hombre fue asistido por el Servicio Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y lo trasladó hasta el hospital Castro Rendón, donde permanece internado en estado reservado.

El episodio sucedió en la intersección de las calles Domuyo y Saturnino Torres, en la zona este de la capital neuquina. La situación inició a las 6:30 de la madrugada, cuando un hombre a bordo de un automóvil color negro llegó hasta una vivienda y llamó al joven, que estaba en el interior de su vivienda. Al parecer, tras una breve conversación comenzó una discusión que rápidamente escaló a la violencia física.

Gentileza: Centenario Digital.

El hombre habría atacado a la víctima a balazos y uno de los disparos habría impactado en una pierna, específicamente en la zona del muslo. Esto le provocó una grave herida que requirió asistencia inmediata del SIEN.

“Yo escuché que un amigo llamó a mi hijo y salió y era esta persona. Es conocido de él, yo sentí el portón y escuché la discusión. Vi que no era mi hijo y sentí el tiro nada más”, relató la madre del herido en declaraciones a La Red.