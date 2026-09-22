Un narco neuquino da pelea con la nota de concepto para acercarse a sus primeras salidas

Fue investigado y condenado por su relación con un grupo de personas que operaba en distintos barrios de esta capital. El año pasado se le impusieron 6 años de cárcel.

Los integrantes de la Dirección Antinarcóticos de Neuquén encabezaron varios allanamientos para desmantelar a la organización narco.

Uno de los neuquinos que estuvo ligado a un grupo narco que operaba en distintos barrios de esta capital busca hacer buena letra durante su encierro en la cárcel federal de la ciudad rionegrina de General Roca . En los últimos días, recibió una noticia favorable del área de Ejecución del Tribunal Oral Federal (TOF).

El condenado que busca acercarse a las salidas transitorias es Sergio Manuel López , quien recibió la pena más abultada por parte del TOF neuquino. El castigo se conoció en abril del año pasado y el hombre, de la mano de un defensor oficial, empezó a impulsar distintos reclamos.

En un primer momento, López consiguió refinanciar una multa cercana a los dos millones pesos. Está pagando alrededor de $33 mil mensuales luego de una propuesta que hizo en agosto del año pasado.

Mientras tanto, durante el presente año, el narco empezó a impulsar solicitudes con el fin de acercarse a beneficios como las salidas transitorias. Una de las presentaciones se analizó la semana pasada mediante la plataforma Zoom y estuvo presidida por el juez de Ejecución.

Varios de los narcos neuquinos están cumpliendo condenas por puntos de venta de estupefacientes desbaratados en los últimos años.

En concreto, López hizo fuerza para que se mejore su calificación de concepto y que le permitirá ingresar en la denominada “etapa de consolidación”. El hombre oriundo de Neuquén se encuentra en la fase de socialización y, por este motivo, su defensor convocó a integrantes del Consejo Correccional de la cárcel roquense.

Oposición de la fiscalía

A su turno, el Ministerio Público Fiscal (MPF) se opuso a la recalificación. Sin embargo, el juez evaluó que López debía ser recalificado en su nota de concepto. De esta forma, quedó cerca de obtener sus primeras salidas.

La organización narco ligada a López operaba desde el barrio Islas Malvinas de esta capital y, de forma inicial, los sospechosos fueron investigados como integrantes de una presunta asociación ilícita.

La sentencia condenatoria se conoció en abril de 2025 y fue elaborada por el TOF de Neuquén. Un total de nueve personas fueron investigadas por actividades de narcomenudeo.

Los 12 ladrillos de marihuana estaban perfectamente envueltos y guardados en unas bolsas dentro del departamento.

El primer allanamiento que buscó desentrañar la trama narco se hizo el 5 de agosto de 2022 en una propiedad situada sobre calle Magaldi y fueron incautados casi 800 gramos de marihuana distribuidos en distintos envoltorios.

El 20 de septiembre de 2023, en otro procedimiento, se encontraron casi un centenar de ravioles de cocaína ocultos en la cámara séptica de la misma vivienda.

Siete kilos de drogas incautados

Después, en el golpe más importante a los narcos bajo sospecha, se incautaron siete kilos de drogas. Los allanamientos fueron llevados a cabo el 15 de marzo de 2024 y se concentraron en aguantaderos ubicados en los barrios Parque Industrial y El Trébol II. De forma paralela, la Policía comprobó la existencia de una importante logística para proteger la droga, con narcos armados con pistolas y escopetas. Se incautaron cinco armas cortas y largas.

El narco apresado en Plottier ocultaba un ladrillo de casi 900 gramos de cocaína y varios envoltorios listos para la venta.

En cuanto al movimiento de dinero en efectivo, quedó reflejado en los más de 10 millones de pesos secuestrados por aquel entonces.

La preferencia por las Hilux

Entre las particularidades de los narcos, se destacaba el hecho de que se movilizaban casi exclusivamente en camionetas Toyota Hilux. Los sabuesos de la Policía comprobaron que un vehículo de esa marca y modelo fue utilizado en reiteradas oportunidades entre el 24 de noviembre de 2023 y el 15 de marzo de 2024. “El vehículo entre otros usos, estaba destinado a trasladar las sustancias estupefacientes habidas en el domicilio sito en calle Mar Argentino”, precisó la parte acusadora en el proceso definitivo.

En la parte resolutiva, la justicia se encargó de hacer un capítulo aparte para el tema vehículos y dispuso el decomiso de dos Hilux, y una tercera destinada al Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora porque era robada. También se ordenó el decomiso de una Renault Duster y solo fueron devueltos un Fiat Argo y una moto Yamaha de 250 centímetros cúbicos.

En tanto, los narcos zafaron de perder un departamento del barrio Parque Industrial, que se había incluido primigeniamente en un apartado como “sujeto a decomiso”.