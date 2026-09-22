Meta anunció que el servicio de mensajería dejará de estar disponible en determinados modelos de smartphones. La diferencia entre Android e iPhone .

La lista de celulares que se quedan sin WhatsApp a partir del 30 de septiembre de 2026

Con más de 3.000 millones de usuarios activos mensualmente, WhatsApp es el servicio de mensajería más usado del mundo. Por ello, es recomendable estar atentos a las novedades . Ahora, Meta , la empresa dueña de la aplicación, anunció que la plataforma dejará de funcionar en determinados modelos de celulares , en especial los más antiguos.

Esta medida forma parte de las actualizaciones periódicas que realiza el mensajero para mantener la compatibilidad c on dispositivos más recientes y con las funciones y medidas de seguridad actuales. Además, de esta manera, Meta se enfoca en dar un mejor servicio y más herramientas a los usuarios nuevos y con tecnología avanzada acorde a las últimas innovaciones.

Según precisó el Centro de Ayuda oficial de WhatsApp, los celulares que continúen utilizando Android 5.0 o anterior dejarán de cumplir con el requisito mínimo a partir de septiembre 2026. Es decir, únicamente serán compatibles con el servicio los smartphones con Android 6.0 o versiones posteriores.

El mensajero dejará de funcionar en modelos de celulares que ya no sean compatibles con sus últimas tecnologías.

Qué modelos de celulares se quedarán sin WhatsApp en septiembre 2026

Entre los modelos de teléfonos con sistema operativo Android que ya no serán compatibles con el mensajero aparecen:

Samsung : Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite.

: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite. Motorola : Moto G y Moto E (ambos de primera generación).

: Moto G y Moto E (ambos de primera generación). LG : Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini.

: Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini. Sony: Xperia Z y Xperia SP (mientras que el Xperia Z2 continuará operativo únicamente si actualizó a Android 6).

En general, los celulares afectados son dispositivos lanzados hace más de una década y que ya no reciben actualizaciones de la aplicación ni soporte por parte de los fabricantes.

Qué pasará con los iPhone

En el caso puntual de los iPhone, WhatsApp mantendrá el soporte para modelos con iOS 15.1 o posterior hasta el 30 de noviembre de 2026. A partir de esa fecha, la aplicación requerirá iOS 15.5 como versión mínima para seguir operativa.

Este cambio afecta a los iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c y iPhone 5, que no pueden instalar iOS 15.5. Los modelos más antiguos de esa lista ya quedaron fuera de iOS 15.1, mientras que los iPhone 6 y 6 Plus finalizaron su ciclo de actualizaciones en iOS 12.

En su mayoría, los modelos de celulares que se quedan sin WhatsApp tienen diez años o más.

Cómo saber si mi celular sigue siendo compatible con WhatsApp

Existe un mecanismo para que cada usuario pueda chequear si su modelo de smartphone seguirá siendo compatible con la aplicación de mensajería. Solo hay que seguir los siguientes pasos:

En Android: ir a "Configuración" > "Acerca del teléfono" > "Información del software" y ver la versión del sistema operativo. Tiene que ser Android 5.0 o superior para no tener inconvenientes.

ir a "Configuración" > "Acerca del teléfono" > "Información del software" y ver la versión del sistema operativo. Tiene que ser Android 5.0 o superior para no tener inconvenientes. En iPhone: ir a "Configuración" > "General" > "Información" y verificar la versión de iOS. Tiene que ser al menos iOS 12 para evitar problemas.

Si el sistema operativo es anterior a los requisitos mínimos, se recomienda chequear si es posible actualizarlo. De no lograrse, es probable que se necesite adquirir un nuevo dispositivo para seguir usando WhatsApp con normalidad. Otra alternativa es migrar a aplicaciones de mensajería similares como Telegram o Signal, que ofrecen compatibilidad con dispositivos más antiguos.

En teléfonos viejos, una opción es pasarse a otros servicios de mensajería, como Telegram.

Qué pasa si mi celular ya no es compatible con WhatsApp

Si el smartphone se encuentra en la lista de modelos que dejan de ser compatibles con el mensajero, podría comenzar a sufrir los siguientes inconvenientes:

Ya no tendrán acceso a las nuevas funciones y herramientas que lance la aplicación.

Podrían aparecer fallos de seguridad y errores de funcionamiento.

En algunos casos puntuales, directamente perderán el acceso a la app.

Ante la posibilidad de este último punto, se aconseja realizar copias de seguridad ante el riesgo de perder conversaciones y datos de importancia para cada persona. Este proceso ayudará a conservar información de relevancia para tenerla disponible cuando se pase a un dispositivo más moderno.