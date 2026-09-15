¿Borraste mensajes de WhatsApp? El truco que puede ayudarte a recuperarlos

¿Es posible recuperar los mensajes que fueron eliminados en el WhatsApp ? A no desesperar: existe un método para tenerlos de nuevo.

Ya sea por error o un simple descuido, en muchas ocasiones los usuarios de WhatsApp eliminan mensajes del chat que luego pueden resultar valiosos por los datos que estos contienen. Pero atención: no deben desesperarse, puesto que existe un truco que puede ayudarlos a recuperarlos. ¿En qué consiste?

Las copias de seguridad de WhatsApp se guardan en Google Drive en los dispositivos con sistema operativo Android, mientras que, si se posee un iPhone , entonces estas se almacenan en iCloud. Es sabido que WhatsApp realiza una copia de seguridad a las 2 AM de cada día, la cual se almacena en el servicio de almacenamiento en la nube correspondiente al entorno de cada usuario.

El truco que permite recuperar los mensajes eliminados en el WhatsApp consiste en realizar un procedimiento basado en determinados pasos:

Las copias de seguridad de WhatsApp se guardan en Google Drive en los dispositivos con sistema operativo Android.

Al intentar recuperar un mensaje, primero debe comprobarse cuándo se realizó la última copia de seguridad. Si ese respaldo fue creado antes de que se eliminara el mensaje, existe la posibilidad de que todavía se encuentre almacenado.

Revisar la fecha de la última copia de seguridad de WhatsApp .

. Confirmar que el respaldo sea anterior a la eliminación del mensaje.

Desinstalar WhatsApp del teléfono.

del teléfono. Volver a instalar la aplicación.

Iniciar sesión con el mismo número telefónico.

Aceptar la opción para restaurar la copia de seguridad cuando WhatsApp la muestre.

Tras realizar este proceso, las conversaciones volverán a como estaban antes de que se eliminaran. Los mensajes nuevos serán eliminados y no aparecerán en el chat.

Para mayor seguridad, es posible que se le solicite al usuario verificar su identidad a fin de restaurar sus chats. Para ello, se puede recibir un código por SMS o llamada si es que no se activó la verificación en dos pasos o las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo.

Si no existiese una copia de seguridad previa, es mucho más dificultoso recuperar los mensajes eliminados en WhatsApp. En algunos dispositivos Android, dependiendo de la configuración y la versión del sistema, pueden existir respaldos que permitan recuperar conversaciones anteriores. Los usuarios de Android cuentan con una alternativa adicional mediante el historial o registro de notificaciones del dispositivo.

¿Dónde se encuentran todas las copias de seguridad de WhatsApp?

Independientemente de la copia de seguridad que realiza la aplicación WhatsApp, cada usuario también puede realizar una de forma manual. Porque si bien lo habitual es que se guarden en sistemas de almacenamiento en la nube, también se pueden utilizar unidades SD externas, discos duros externos o unidades USB.

Para acceder a una copia de seguridad de WhatsApp en Google Drive, se debe ingresar en Google Drive. Luego, ir al menú de la izquierda y hacer click en «Copias de seguridad». De ese modo, la pantalla mostrará una relación de todas las copias de seguridad que se han realizado y almacenado en la cuenta de Google Drive.

Al intentar recuperar un mensaje, primero debe comprobarse cuándo se realizó la última copia de seguridad.

Así, en cada una de las copias de seguridad es posible realizar varias tareas. Si lo que se desea es ver la información que está atribuida a cada una de las copias de seguridad, se deberá hacer click con el botón derecho en la copia de seguridad a consultar y pulsar en «Vista previa» (el ícono que tiene forma de ojo). En el caso de que se quiera borrar el backup, solo se tendrá que volver a seleccionar la copia de seguridad, hacer click derecho y, en esta ocasión, seleccionar «Borrar».