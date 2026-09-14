La reconstrucción del brutal asesinato de Nicolás Sáez: un conflicto por drogas y amenazas previas al crimen

El imputado declaró que había actuado bajo amenaza de un grupo de jóvenes, pero descartaron la teoría. Una conversación de WhatsApp es clave en el caso: “Te voy a romper las patas”.

La confirmación de que el cuerpo hallado calcinado en la meseta de Centenario pertenece a Nicolás Agustín Sáez , de 21 años, provocó conmoción en la región ante el grado de violencia del asesinato. El Ministerio Público Fiscal le formuló cargos a Cristian Campodónico , un joven amigo de la víctima, por homicidio simple, quien lo atacó con una piedra hasta asesinarlo , escondió el cuerpo y lo prendió fuego para esconder las pruebas. La principal hipótesis del caso apunta a un conflicto previo por drogas.

La acusación fue presentada por la fiscal del caso Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega durante la audiencia de formulación de cargos que se llevó adelante este domingo 13. Juárez y Jávega le atribuyeron el delito de homicidio agravado por alevosía , en carácter de autor. También solicitaron que el imputado permanezca detenido en prisión preventiva durante seis meses.

El juez de garantías Raúl Aufranc, que estuvo a cargo de la audiencia dio por formulados los cargos pero no tuvo en cuenta la alevosía, por lo que la acusación quedó como homicidio simple. En relación a la medida de coerción, el magistrado dispuso la prisión preventiva durante el plazo de dos meses , es decir un plazo menor al solicitado por la Fiscalía.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal del caso detalló cómo fueron los últimos momentos de Nicolás Sáez con vida, de qué manera fue detenido Campodónico, las pruebas que lo involucran como el principal responsable del asesinato y las diferentes diligencias realizadas en la zona aislada donde se encontró el cuerpo.

El joven le expresó a un vecino que había tenido problemas con un grupo de jóvenes.

El imputado se valió de su relación de amistad para llevar a Nicolás a un lugar aislado

Según la teoría de la Fiscalía, el 5 de septiembre de 2026 el imputado contactó a Nicolás y lo invitó a tener una cita doble con unas chicas en una plaza de Centenario. C.A.C se valió de la relación de amistad que los unía para citarlo a un sector cercano a la calle Pucará al 730, una zona aislada y de difícil acceso del parque industrial.

La fiscal del caso, Lorena Juárez explicó: “El acusado con quien mantenía una relación de amistad con el fin de invitarlo diciéndole que iban a tener una cita con dos amigas, quienes previamente lo habrían invitado, acordando el supuesto encuentro en una plaza de Centenario”.

Nicolás, por la confianza que le tenía al acusado, acudió al lugar y una vez allí, se trasladaron hasta un cañadón debajo de una loma. El imputado llevó a la víctima a un sector de bardas del Parque Industrial de Centenario, próximo al lugar conocido como "Chile loco", que es una especie de desarmadero de autos, una zona sin cámaras, con tránsito casi exclusivo de camionetas petroleras y escasa iluminación.

La fiscal del caso, Lorena Juárez le atribuyó el delito de homicidio con alevosía.

El joven citó a la víctima a un lugar aislado y lo golpeó con una piedra hasta matarlo

En ese contexto, lo atacó con una piedra de gran tamaño y lo golpeó al menos 12 veces. Nicolás sufrió un traumatismo craneoencefálico que causó su muerte.

“Valiéndose de la relación de amistad que mantenían para poder actuar sobre seguro y cumplir su fin de darle muerte mediante la utilización de una piedra le provocó múltiples lesiones en la zona de la cabeza las que causaron el deceso de la víctima”, indicó Juárez.

“Se valió de la relación de amistad que mantenía con Nicolás para llevarlo hasta un lugar alejado y actuar sobreseguro tanto por el elemento subjetivo, porque la víctima al ser su amigo confiaba en él y desde el objetivo porque se aseguró de llevarlo hasta un lugar donde no hubieran personas, lo que le impidió a la víctima pedir ayuda. Aprovechando esta desprevención pudo efectuar su plan de darle muerte”, manifestó la fiscal del caso.

El cuerpo de Nicolás Sáez fue hallado en un basural clandestino, en la meseta de Centenario. Sebastián Fariña Petersen

El principal acusado volvió al lugar del hecho y prendió fuego el cuerpo

Luego del ataque, el acusado permaneció en el lugar hasta constatar que la víctima había dejado de respirar y se retiró cerca de las 18:20 del sábado 5 de septiembre. Sin embargo, entre el 6 y 11 de septiembre, el imputado regresó al lugar para ocultar el cuerpo. En ese sentido, prendió fuego el cuerpo y posteriormente puso dos neumáticos encima para esconder el cadáver, retirándose a las 18:20 del día de la desaparición.

Un informe de la Brigada de Investigaciones de la Policía del Neuquén detalló que realizaron tareas de campo en el sector donde residía la víctima y tomaron conocimiento que Nicolás había tenido un problema con un grupo de jóvenes- presuntamente dedicados al comercio de sustancias ilícitas- y en un episodio previo, la víctima le arrojó un vaso de cerveza en la cabeza a uno de los hombres.

El testimonio de un trabajador de una empresa petrolera complica al único acusado del asesinato. Sebastián Fariña Petersen

La hipótesis de un conflicto previo por drogas

La teoría del origen del conflicto por drogas surge por el testimonio de un vecino de la víctima, que refiere que Nicolás solía ir al Loteo 34 a comprar marihuana. El relato de otro vecino fortalece esta teoría ya que la propia víctima le confirmó la existencia del problema con el grupo de chicos.

“La última vez que lo vi fue antes de irme a laburar. Me contó que había tenido un problema con unos pibes, porque le había roto un vaso en la cabeza a un pibe. Yo lo vi por última vez el 16 de agosto. Él andaba donde los mendocinos, unos que venden falopa. Él tuvo un problema con ellos en agosto, se que desde el problema no fue más para allá”, indicó el vecino de la víctima.

A partir del altercado que habría tenido Nicolás con un integrante de la banda de jóvenes, la víctima comenzó a recibir mensajes de amenazas, los cuales fueron leídos durante la audiencia de formulación de cargos. “Tontito, discapacitado, te voy a romper las patas”, diría uno de los mensajes enviados a Nicolás.

El basural clandestino, en la meseta de Centenario, está cercano a viviendas.

La teoría del imputado que actuó "bajo amenazas" quedó descartada

En un primer momento, Campodónico relató que unos hombres a bordo de una camioneta los buscó, y que actuó bajo amenaza de muerte de dos personas, integrantes de la banda de “Los Menducos”, quienes le habrían apuntado con un arma y le habrían manifestado que golpeara con una piedra en la cabeza a su amigo.

Sin embargo, la Fiscalía corroboró las cámaras del lugar y pudo acreditar que no existía la camioneta, tampoco las determinadas personas que habían participado y que en el lugar del hecho se encontraba solo el imputado. “Igualmente sin esta declaración hubiésemos llegado hasta el imputado y en el día de la fecha contamos con evidencia que nos permite sospechar de manera fundada que el imputado participó del hecho”, agregó Juárez.

El relato del trabajador petrolero que vio al único acusado el día de los hechos

Otro testimonio que complica al único acusado del homicidio de Nicolás Sáez es el relato de un trabajador de una empresa petrolera ubicada a escasos metros del lugar donde apareció el cuerpo. El hombre relató que pasó por la zona del desarmadero el sábado 5 por la tarde, por el área llamada “la chatarra” donde están ubicados unos montículos de tierra que impiden el paso de los vehículos y vio a un joven de unos 20 años caminando por el lugar.

“El sábado a la tarde, cuando fui a cerrar el portón, vi a una persona que caminaba con una bolsita. Era tarde, venía de abajo (de la zona donde fue hallado el cuerpo). Era un pibe de 20 años de edad más o menos, tenía una gorra y una campera tipo azul marino. Más tarde vi una camioneta blanca Nissan, se bajó una persona a mirar y se fue”, relató el trabajador.

De esta manera, el juez de garantías Raúl Aufranc, que estuvo a cargo de la audiencia, dio por formulados los cargos pero no tuvo en cuenta la alevosía, por lo que la acusación quedó únicamente como homicidio simple. En relación a la medida de coerción, el magistrado dispuso la prisión preventiva de Campodónico por el plazo de dos meses, en vez de los seis meses solicitados por el Ministerio Público Fiscal.