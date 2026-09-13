Confirmado: el cuerpo calcinado hallado en la meseta es el de Nicolás Sáez y hay un detenido

El joven estaba desaparecido desde el 5 de septiembre en Colonia Nueva Esperanza y su cuerpo fue hallado cerca de un desarmadero conocido como "El Chile loco".

El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó que el cuerpo hallado calcinado el viernes por la tarde en la meseta de Centenario es el de Nicolás Agustín Sáez, de 21 años, quien permanecía desaparecido desde el 5 de septiembre. Hay una persona detenida.

De acuerdo a la información oficial, la autopsia realizada en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico. Es decir, que alguien violentó a Nicolás y se trata de un crimen que está conmocionando a toda la localidad.

La fiscal del caso, Lorena Juárez, pedirá en las próximas horas a la Oficina Judicial la fijación de una audiencia de formulación de cargos para imputar a una persona que fue detenida este último sábado.

La denuncia por la desaparición de Nicolás la había radicado su padre, Germán Tulio Sáez, en la Comisaría 20° del barrio Parque Industrial, donde fue visto por última vez.

Crimen en Centenario: la desaparición en Colonia Nueva Esperanza

Según su relato, el joven salió de su vivienda en Colonia Rural Nueva Esperanza el sábado 5 de septiembre por la tarde con destino a un encuentro con amigos, y minutos después dejó de responder los mensajes.

Germán remarcó ante los investigadores que no existía ningún conflicto familiar que explicara la ausencia y que Nicolás —diagnosticado con autismo leve— jamás había protagonizado una desaparición de estas características.

Nicolás no manejaba autos ni bicicleta sino que se desplazaba a pie, entre su casa y la de su abuela, en el barrio Villa Ceferino. Esa costumbre había alimentado, durante toda la semana, la hipótesis de que se hubiera desorientado en medio de una caminata larga, una hipótesis que ahora quedó descartada por la confirmación del MPF.

El subcomisario Julio Huerrau, jefe de la División de Búsqueda de Personas, había confirmado que el último impacto de antena del celular de Nicolás se registró en Centenario, dato que orientó los rastrillajes hacia esta ciudad desde mediados de semana.

El relevamiento de cámaras de seguridad, sin embargo, no arrojó resultados, y la búsqueda debió extenderse a localidades rionegrinas como Cipolletti y Cinco Saltos.

El cuerpo hallado frente a un desarmadero: un colchón y sospechas

El viernes por la tarde, los operativos se concentraron en el sector de bardas del Parque Industrial de Centenario, próximo al lugar conocido como "Chile loco", que es una especie de desarmadero de autos, una zona sin cámaras, con tránsito casi exclusivo de camionetas petroleras y escasa iluminación.

Ahí apareció el cuerpo, junto a un colchón y otros elementos que fueron incorporados a la causa. En el operativo, que se extendió hasta después de las 20:30, intervinieron efectivos de la Comisaría Quinta, personal de Criminalística y la Fiscalía de Homicidios.

Un detenido y los próximos pasos judiciales

Con la causa de muerte establecida, la investigación dio un giro: la fiscal Lorena Juárez avanza ahora contra una persona detenida el sábado, a quien buscará imputar formalmente en una audiencia que deberá fijar la Oficina Judicial en las próximas horas.

Hasta el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre la identidad del detenido ni sobre su vínculo con Nicolás.