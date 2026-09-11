La Feria del Libro de Neuquén busca revitalizar la lectura con ejemplares desde 2 mil pesos: todos los precios

Las editoriales y librerías ya abrieron sus stands en el Parque Central con ofertas, promociones por cantidad y un catálogo surtido en el que gana terreno la literatura infantil.

Con 13 años de trayectoria, la Feria del Libro de Neuquén se transformó en una cita obligada para los neuquinos que buscan un plan diferente para las primeras jornadas con clima primaveral. Además de la oferta musical o las charlas con reconocidos escritores, el público también valora la posibilidad de comprar libros ante una oferta muy amplia, con títulos desde 2 mil pesos hasta volúmenes más exclusivos que superan los 70 mil.

Si bien la literatura infantil parece omnipresente entre las globas instaladas en el Parque Central, lo cierto es que la Feria permite sumergirse en todo tipo de literatura, desde las últimas novedades editoriales a textos de autores patagónicos que no suelen estar presentes en las cadenas de librerías más masivas.

Martín, desde el stand Recreo con libros, detalló la diversidad de valores disponible en la muestra. “Tenemos precios desde los 2500 pesos hasta libros que rondan los 70 mil, como las obras completas de Lovecraft, de Edgar Alan Poe”, explicó el vendedor.

El comerciante remarca que la estrategia de su puesto se enfoca en combos especiales para facilitar la compra de varios ejemplares. En su mesa es posible encontrar textos a 4 mil pesos o tres unidades por 10 mil. También dispone de ofertas en literatura clásica a 10 mil la unidad o tres tomos por 25 mil pesos.

“La idea es que la gente se lleve más de un libro en promoción y que pueda aprovechar la promo”, afirmó el expositor y agregó que la literatura para niños constituye una de las secciones con mayor demanda durante las visitas familiares.

Sebastián Fariña Petersen

Leonardo, responsable de Librería Saber con sede en Comodoro Rivadavia, cumple 14 años de participación ininterrumpida en la capital neuquina. En diálogo con LM Neuquén, aseguró que la edición neuquina es la más grande de todas las Ferias del Libro que recorren por el interior del país.

La escala de tarifas de su stand arranca en los 3 mil o 4 mil y llega hasta los 40 o 50 mil pesos según la categoría del título seleccionado. En su espacio, las novelas tienen un precio inicial de 5 mil pesos, mientras que las novedades editoriales del mercado oscilan desde los 40 mil pesos en adelante.

"Siempre tenemos buenas expectativas, pero por lo que venimos viendo en otras ferias, la gente recorre y pregunta mucho antes de comprar", dijo y agregó que ofrece un catálogo variado con literatura patagónica, clásicos, libros de autoayuda y novelas en tendencia. Según explicó, con los años lograron construir un público fiel que los sigue en cada edición del evento.

Sebastián Fariña Petersen

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Editorial Mariscal sostiene su presencia anual en la Feria con unos de los stands más grandes de venta de libros. Emilio Mariscal, representante de la firma, explicó que este año se instalaron con uno de sus sellos especializado en infancias y literatura juvenil.

La propuesta comercial presenta opciones desde los 2 mil pesos en ejemplares infantiles. Por su parte, la colección propia Clásicos de Oro, que reúne obras fundamentales de la literatura universal, se comercializa a 6 mil la unidad o mediante una oferta de dos tomos por 10 mil. Asimismo, la editorial ofrece clásicos editados en España y Argentina a 10 mil cada uno o en combos de tres volúmenes por 25 mil pesos.

Sebastián Fariña Petersen

“Después tenés libros, por supuesto, que rondan los 70 o los 80 mil pesos, pero de 2000 pesos en adelante te vas con un libro”, subrayó el editor, que resaltó la importancia que fue ganando la Feria en los últimos años.

Para esta edición 2026, la Municipalidad espera superar los 250 mil asistenes que se contabilizaron el año pasado en las 10 jornadas de exposición. La presencia del público masivo es una oportunidad para los libreros, que buscan vender su catálogo en un evento que recupera el hábito de la lectura y que suele tener a las nuevas generaciones como protagonistas.