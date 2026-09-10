Juicio por el crimen del barrio Don Bosco: lo persiguió, lo apuñaló por la espalda y lo dejó morir en la calle

Se realizó la primera jornada del juicio. El acusado provocó la muerte de Cristian Alejandro Queupán.

La fiscalía indicó que el acusado corrió a la víctima desde su casa y la apuñaló por la espalda.

Este jueves comenzó el juicio por el crimen de Cristian Alejandro Queupán , el joven de 29 años que murió tras ser apuñalado durante la madrugada del 1 de noviembre de 2025 en el barrio Don Bosco de la ciudad de Neuquén . La fiscalía sostuvo que el acusado, identificado como H.G.M ., persiguió a la víctima y la atacó por la espalda con un arma blanca.

Durante la primera jornada del debate, la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi , acompañada por la asistente letrada Agustina Jarry , presentó la teoría de la acusación y reconstruyó los momentos previos al crimen. Según planteó, entre la víctima y el acusado existían conflictos previos.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) alrededor de las 5 de aquel sábado, Queupán concurrió al domicilio de H.G.M., ubicado sobre calle Domene. Allí insultó al acusado y arrojó piedras contra el portón de la vivienda, hasta que una persona que lo acompañaba logró convencerlo de retirarse del lugar.

Cuando Queupán y su acompañante se alejaban por calle Domene y llegaron hasta la intersección con Olta, el acusado salió de la vivienda y saltó el portón de ingreso. Según la fiscalía, comenzó a perseguirlo hasta alcanzarlo y atacarlo.

Muerte en el acto

Inaudi sostuvo que H.G.M. le asestó una puñalada en la espalda con un arma blanca de aproximadamente 20 centímetros de hoja. La herida penetró el tórax y afectó estructuras pulmonares y vasculares.

La lesión le provocó una hemorragia interna masiva y Queupán murió pocos minutos después. Tras el ataque intervino personal policial de la Comisaría 41°, mientras se iniciaron las primeras diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

La investigación judicial comenzó inmediatamente después del crimen. El domingo 2 de noviembre de 2025, el MPF concretó la formulación de cargos contra H.G.M. y le atribuyó el delito de homicidio simple en calidad de autor.

En aquella audiencia, la fiscalía también solicitó que el acusado permaneciera detenido mientras avanzaba la investigación. El pedido de prisión preventiva se fundamentó en la existencia de riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías que intervino avaló la formulación de cargos, estableció un plazo de investigación de cuatro meses y dispuso la prisión preventiva de H.G.M. por el mismo período.

En el hecho tomó intervención personal de Comisaria 41, del barrio Don Bosco, por ser su jurisdicción.

Ahora, uno de los elementos centrales que presentará la fiscalía durante el juicio serán las imágenes registradas por cámaras de seguridad.

Además, declararán personas que presenciaron los momentos previos y el ataque, efectivos policiales que participaron de las primeras actuaciones y personal de Criminalística.

También brindarán testimonio los profesionales que realizaron la autopsia y distintas pericias vinculadas con el crimen. A esto se sumará el trabajo de integrantes de la División Homicidios, quienes durante la investigación realizaron el relevamiento de testigos y cámaras de seguridad.

Con la prueba que se produzca durante las distintas jornadas, la fiscalía solicitará que H.G.M. sea declarado penalmente responsable como autor del delito de homicidio simple, de acuerdo con los artículos 79 y 45 del Código Penal.

El Ministerio Público Fiscal, junto a la Policía, están trabajando en la búsqueda de información sobre el salvaje hecho. Sebastián Fariña Petersen

La teoría de la defensa

La teoría presentada por la defensa difiere de la planteada por el Ministerio Público Fiscal. Si bien reconoce que H.G.M. provocó la lesión que causó la muerte de Queupán, sostiene que actuó para defenderse de una agresión en el contexto de un conflicto entre las familias de ambos.

El debate está a cargo de un tribunal integrado por los jueces Juan Pablo Encina, Luciano Hermosilla y Luis Giorgetti.

El juicio continuará este viernes y durante los próximos días, hasta completar la producción de la prueba y determinar la responsabilidad penal del acusado.