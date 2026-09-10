Revuelo en una estación de servicio por un hombre que entró con su hija al baño: qué pasó

La situación generó una fuerte alarma en el lugar. La Fiscalía descartó que se tratara de un caso de abuso sexual y ordenó medidas de protección para la niña.

La Policía actuó en la YPF de la primera rotonda de Centenario.

Un fuerte revuelo se generó en una estación de servicio de Centenario luego de que un hombre ingresara al baño del lugar acompañado por su hija de 4 años y otras personas advirtieran una situación que, en un primer momento, hizo sospechar que podía tratarse de un caso de abuso sexual . Sin embargo, con el avance de la investigación, la Fiscalía lo descartó y mencionó que una de las hipótesis es que el episodio estaba relacionado con el consumo de estupefacientes por parte del hombre.

El hecho ocurrió el miércoles, poco después de las 17:45, en la estación de servicio YPF ubicada en la zona de la primera rotonda de Centenario, sobre calle Expedicionarios del Desierto. La situación provocó la intervención de trabajadores del establecimiento y, posteriormente, de efectivos de la Policía, que trasladaron al hombre a la Comisaría Quinta.

De acuerdo con la información que comenzó a circular inicialmente, un hombre de 26 años había ingresado al baño del establecimiento acompañado por su hija pequeña. En ese momento, otra persona que se encontraba en el lugar habría escuchado ruidos extraños provenientes de uno de los cubículos y decidió acercarse para saber qué estaba ocurriendo.

Según esa primera información, al observar hacia el interior del baño habría visto al hombre junto a la niña, mientras aparentemente manipulaba un elemento similar a una pipa.

La situación generó gritos y rápidamente llamó la atención de quienes se encontraban en la estación de servicio. Ante el reclamo, el hombre habría tomado a la niña sobre sus hombros y salido rápidamente del baño con dirección hacia calle Paraguay.

Los playeros del establecimiento también intervinieron ante el revuelo que se había generado. Según trascendió, lograron cercar al hombre para evitar que se retirara del lugar hasta la llegada de los efectivos policiales.

La Policía acudió al lugar y procedió a demorarlo para trasladarlo posteriormente a la Comisaría Quinta de Centenario.

En ese momento, debido a la preocupación que había generado la situación, tomó intervención la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales. Entre las primeras medidas se dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad de la estación de servicio y el secuestro del elemento similar a una pipa que tenía el hombre.

La Fiscalía descartó que se tratara de un abuso sexual

Con el avance de las actuaciones, la información reunida permitió aclarar qué había ocurrido dentro del baño y modificar el enfoque inicial de la investigación.

Desde la Fiscalía informaron a LM Neuquén que, en forma inicial, el hecho fue abordado por la Fiscalía de Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales. Sin embargo, a partir de las medidas realizadas y de la información obtenida, se determinó que no se trataba de un caso de abuso sexual.

La aclaración es central debido a que la primera versión del episodio había generado preocupación entre vecinos y personas que conocieron lo ocurrido en la estación de servicio.

De acuerdo con lo informado, la situación habría estado vinculada al consumo de estupefacientes por parte del hombre dentro del baño. El elemento secuestrado por la Policía era similar a una pipa y formó parte de las medidas realizadas durante la investigación.

Intervino la Defensoría de la Niñez

Aunque la Fiscalía descartó la existencia de un abuso sexual, la presencia de una niña de 4 años en ese contexto llevó a que se adoptaran medidas específicas para resguardar sus derechos.

Por ese motivo, se requirió la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que quedó a cargo de las actuaciones relacionadas con la protección de la pequeña. La niña fue entregada a su madre luego de la intervención policial y fiscal.

Además, como medida de protección, desde la Fiscalía se estableció una prohibición de acercamiento del hombre hacia la niña. Según se informó, la medida fue adoptada debido a que el hombre forma parte del entorno familiar de la pequeña.