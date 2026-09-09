Increíble operativo en la Ruta de los Siete Lagos para capturar a cuatro caballos y dos vacas

Las diligencias fueron realizadas este miércoles de forma preventiva. Las autoridades emitieron las actas de infracción correspondientes.

El operativo se realizó este míercoles en las rutas de la provincia.

Un increíble operativo de control de animales sueltos en la Ruta de los Siete lagos terminó con un saldo positivo. El procedimiento involucró a distintos organismos provinciales y nacionales y se extendió durante más de cinco horas.

De acuerdo a la información brindada por la Policía del Neuquén , las diligencias realizadas este miércoles 9 de septiembre permitieron localizar e intervenir seis animales: cuatro equinos y dos vacunos , que se encontraban próximos a la vía de circulación.

Se trata de un nuevo procedimiento realizado en el marco de la Ley Provincial 3507 , que establece responsabilidades para propietarios y tenedores de animales, además de contemplar sanciones cuando los ejemplares son encontrados sueltos en la vía pública.

Luego del despliegue, los animales fueron retirados preventivamente de las inmediaciones de la ruta y entregados a sus respectivos propietarios, quienes asumieron la responsabilidad correspondiente. Además, se labraron cuatro actas de infracción.

Cómo fue el operativo

El dispositivo preventivo se desarrolló este miércoles entre las 9 y las 14.30, con cobertura sobre distintos sectores de la Ruta Nacional 40, entre los kilómetros 2211 y 2171, en inmediaciones del lago Falkner, además de la Ruta Provincial 65.

Del operativo participaron efectivos de la Dirección Seguridad Lagos del Sur, División Tránsito San Martín de los Andes, División Montada y Canes, División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur y Comisaría 51° de Villa Traful. El personal llevó adelante recorridas preventivas, controles visuales y tareas de observación en banquinas y sectores aledaños a las rutas.

También se contó con la colaboración de Parques Nacionales y la Secretaría de Emergencia y Manejo del Fuego, lo que permitió ampliar la cobertura territorial y fortalecer las tareas de prevención.

La presencia de animales sueltos constituye un peligro especialmente importante sobre rutas con circulación constante. En el caso de Siete Lagos, se trata además de uno de los corredores turísticos más transitados de la región cordillerana, utilizado diariamente tanto por residentes como por visitantes.

Desde la Policía explicaron que el operativo tuvo como objetivo prevenir situaciones de riesgo para quienes circulan por la zona. La presencia de caballos o vacas en las inmediaciones de la calzada puede generar maniobras imprevistas y derivar en siniestros de gravedad.

Fuertes multas para los propietarios de los animales

Como consecuencia de las intervenciones realizadas durante la jornada, las autoridades labraron cuatro actas de infracción conforme a la Ley Provincial N.º 3507. Posteriormente, los seis animales fueron entregados a sus respectivos propietarios, quienes asumieron la responsabilidad correspondiente.

La legislación vigente contempla responsabilidades para los propietarios y tenedores de animales encontrados en la vía pública y establece multas más elevadas, especialmente ante situaciones de reincidencia.

Además, la normativa establece los procedimientos correspondientes para aquellos casos en los que los animales no sean retirados por sus responsables dentro de los plazos previstos.