Insólito: cometió un robo poco tiempo antes de cumplir su condena y volverá a prisión

El hombre cumplía una pena por homicidio y robos volvió a delinquir durante su libertad asistida. Ahora deberá cumplir 13 años y 6 meses de condena.

Héctor Alexander Garrido cumplía una condena de 13 años y 2 meses de prisión por homicidio y varios delitos contra la propiedad. El hombre accedió a la libertad asistida por estar próximo a cumplir su condena, sin embargo, siete meses después y antes de recuperar su libertad, volvió a delinquir en Plottier y ahora volverá a prisión .

El robo sucedió el 6 de agosto de 2026 , alrededor de las 21.00, en una vivienda del barrio Los Álamos de Plottier . Garrido llegó a la vivienda junto con otro hombre a bordo de un automóvil. Su cómplice descendió del rodado, abrió el portón de ingreso y forzó la puerta principal con un objeto contundente.

Una vez dentro de la vivienda, el acompañante retiró de la pared un televisor de 75 pulgadas , lo envolvió en una manta y se llevó también el control remoto y un teléfono celular. Garrido permaneció en el vehículo, realizando maniobras, abriendo y cerrando el baúl. Al parecer, el hombre cumplía con las tareas de apoyo y vigilancia oficiando de “campana”.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Horacio Maitini y la asistente letrada Nadia Pérez, quienes reunieron declaraciones de las víctimas, testigos del hecho, registros de las cámaras de seguridad y diferentes informes policiales.

Garrido cometió un robo en una vivienda del barrio Los Álamos de Plottier. Sebastián Fariña Petersen

Las cámaras de seguridad lo captaron oficiando de "campana"

El análisis de las imágenes captadas por los dispositivos de seguridad permitieron identificar a Garrido y al vehículo utilizado. Además, durante un allanamiento en el domicilio del hombre se secuestró la campera que llevaba puesta al momento del ilícito.

Además, los agentes encontraron una herramienta compatible con la utilizada en el robo, durante la requisa en el vehículo. Este elemento también fue incorporado como evidencia en la causa.

Gentileza: Centenario Digital.

El juez de garantías confirmó la unificación de las penas

Garrido reconoció su responsabilidad en el robo y mediante un procedimiento abreviado se estableció una pena de cuatro meses de prisión efectiva por el crimen. En ese sentido, Maitini y Pérez solicitaron además que se revocara la libertad asistida que había obtenido el pasado 5 de enero de 2026.

La pena anterior por homicidio y delitos contra la propiedad de 13 años y 2 meses, fue unificada con los cuatro meses correspondientes al nuevo delito. De esta manera, Garrido deberá cumplir una pena única de 13 años y 6 meses de prisión efectiva. Por ello, fue declarado reincidente por tercera vez.

El juez de garantías Juan Guaita homologó el acuerdo, revocó el beneficio y ordenó la ejecución inmediata de la pena en prisión.

Inseguridad: salieron a caminar, les desvalijaron la casa en 12 minutos y se fueron en su auto

Una pareja vivió una situación de inseguridad en su vivienda ubicada en Plottier, cuando un encapuchado rompió la puerta de ingreso, se robó varios electrodomésticos, las llaves de un vehículo y un Fiat Argo color blanco. Toda la secuencia quedó captada por una cámara de seguridad del inmueble, que refleja la llegada de un auto Renault Clio a la vivienda y el ingreso de un individuo que posteriormente escapó a bordo del Fiat Argo.

El ilícito se registró el pasado lunes 31 de agosto, alrededor de las 21:30, en una vivienda ubicada sobre la calle Víctor Quintana del loteo Pepe Mujica, de la zona de chacras de la localidad. El matrimonio decidió salir a caminar por el barrio y pocos minutos después llegó un hombre encapuchado a bordo de un Renault Clio azul. La secuencia del robo se registró en tan solo 12 minutos.

La pareja salió a caminar y pocos minutos después llegó el hombre encapuchado

El comisario Rubén Pinchulef en declaraciones a LM Neuquén, explicó: “El matrimonio salió a caminar y a los pocos minutos llegó un vehículo Clio azul, del mismo se baja un masculino encapuchado, golpea las manos, aprovecha que no hay nadie y se mete rompiendo la puerta de ingreso”.

El sospechoso pateó con violencia la puerta de ingreso y logró entrar a la vivienda. El hombre se robó dos teléfonos celulares, dos notebooks y un televisor. El sospechoso encontró las llaves de un vehículo estacionado en el lugar y también accedió a las llaves de un Fiat Argo que estaba ubicado en el patio delantero.

Si bien la vivienda contaba con alarma, no se activó el sistema de seguridad cuando fue forzada la puerta. Las imágenes del ingreso del delincuente reflejan a un hombre encapuchado que desciende del vehículo azul e ingresa al inmueble.

“El sospechoso ingresó a la vivienda, este rompe una puerta y sustraen dos teléfonos celulares, dos notebooks, una televisión, las llaves de un vehículo y el Fiat Argo en el que emprende la fuga”, indicó Pinchulef.

El sospechoso sustrajo electrodomésticos, las llaves de un auto y se robó el Fiat Argo

Los investigadores sospechan que hay al menos otra persona involucrada en el ilícito, ya que los registros fílmicos muestran a otro individuo permaneció en el interior del Renault Clio y habría oficiado de “campana” para cometer el robo.

“En el video se ve la llegada del Clio y al parecer debe haber andado con otro más, porque después de llevarse los electrodomésticos, el hombre que ingresó a la vivienda se fue en el Fiat Argo y el Clio se fue del lugar”, agregó el comisario.

El Clio azul apareció abandonado en el Parque Industrial

El Clio azul utilizado para llegar hasta la vivienda fue abandonado en el Parque Industrial el martes 1 de septiembre, es decir, al día siguiente del ilícito. El vehículo quedó bajo investigación de la Dirección de Delitos contra la Propiedad, para intentar establecer su origen y determinar si había sido robado previamente.

“Probablemente estén utilizando el Fiat Argo para cometer otros robos, ya que abandonaron el Clio. Situaciones de inseguridad habían pasado en las inmediaciones pero no en este loteo específicamente. Buscan la zona de chacras porque hay mucha gente construyendo y hay otros barrios más organizados, entonces apuntan a estos loteos en desarrollo”, indicó Pinchulef.

La investigación quedó a cargo del personal de la Comisaría Séptima, junto con efectivos de la Dirección de Delitos contra la Propiedad. Los sospechosos todavía no fueron identificados y avanzan las tareas para localizar el Fiat Argo robado.