Quién era Lucia Sisic, la modelo que murió a los 22 años y que atravesó siete cirugías

La noticia generó conmoción entre sus seguidores, la organización del certamen le dedicó una emotiva despedida en las redes sociales.

Lucia Sisic, Miss Austria 2024, murió a los 22 años, se desconoce la causa de su fallecimiento.

Lucia Sisic , la reina de belleza vigente de Miss Austria , murió a los 22 años. La noticia fue confirmada por la organización del certamen, que compartió un mensaje de despedida en redes sociales. Sisic había sido coronada Miss Austria en 2024.

Sisic era oriunda de Viena y antes de alcanzar el título nacional había sido elegida Miss Vienna en un certamen realizado en Lugner City, en la capital austríaca. Tras ser coronada Miss Autria en 2024, permaneció como la actual representante del certamen debido a que posteriormente no se realizaron nuevas ediciones.

Su trayectoria en los concursos de belleza estuvo acompañada por una historia personal marcada por sus problemas cardíacos .

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Sisic padecía una malformación cardíaca congénita, debido a su condición, fue sometida a siete intervenciones quirúrgicas, aunque hasta el momento no se informó cuál fue la causa exacta de su muerte.

Tristeza y dolor en la despedida de la joven Miss Austria

Mission Austria, la entidad a cargo de la selección de Miss y Mister Austria, difundió un comunicado en redes sociales para confirmar el fallecimiento.

“Es con gran conmoción y profundo pesar que nos enteramos del fallecimiento de nuestra Miss Austria 2024, Lucia Sisic”, señaló el mensaje, firmado por la directora ejecutiva Kerstin Rigger y su esposo Jörg.

Y agregó el comunicado: “La recordaremos como una joven maravillosa. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias van para su familia, amigos y todos los que estuvieron cerca de ella”.

“Querida Lucia, siempre serás parte de nuestra familia Miss Austria. Descansa en paz”, concluyó el texto.

La última operación de Lucia

La última intervención de Sisic tuvo lugar durante el invierno de 2025. Tras el procedimiento, la joven había expresado su alivio en Instagram: “Ya tengo también mi séptima operación superada y estoy encantada de poder tomarme un descanso, con suerte por varios años”, escribió.

La condición cardíaca de Sisic afectó su infancia, según relató ella misma en una entrevista de 2024. “Las semanas deportivas pasaron sin mí. Mi infancia fue simplemente distinta, pero eso también me hizo fuerte”, declaró en esa ocasión.

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En agosto de 2024, la joven había agradecido públicamente al equipo médico que la trató durante años. “Gracias a los especialistas y a los médicos dedicados, que siempre salvaron mi vida con grandes esfuerzos, pude superar muchos momentos difíciles y vivir una vida plena”, escribió en esa oportunidad en Instagram, en un mensaje traducido del alemán.

Sus últimas fotos semanas antes de morir

La reina de belleza publicó su última fotografía en Instagram el 12 de agosto, en la que aparecía con un vestido dorado y el mensaje “Momentos dorados”.

Alrededor de tres semanas antes de su muerte, también había compartido imágenes de unas vacaciones en Bosnia y Herzegovina, país de origen de sus padres, oriundos de la región de Bosanska Posavina.

Los homenajes se multiplicaron tras conocerse la noticia.

El actual Mister Austria, Christopher Dengg, quien compartió el cargo con Sisic, expresó su conmoción. “Estoy profundamente conmocionado. Era como una hermana para mí, especialmente en la época en que compartimos el cargo. Será muy extrañada por todos nosotros”, afirmó.

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Un amigo de la familia, identificado como Miroslav Piplica, también dejó un mensaje público. “Nuestra Lucia se fue, demasiado pronto y para siempre. Que Dios te reciba en su reino y dé a tus padres y familia la fuerza para soportar este dolor inmenso. Descansa en la paz de Dios, nuestro querido ángel”, escribió.

La comunidad croata en Austria también se pronunció y describió a Sisic como un motivo de orgullo para sus padres y para el colectivo croata en el país.