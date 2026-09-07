Llega el iPhone 18: cuándo será el lanzamiento y cómo será la excéntrica variante de los modelos Pro y Pro Max

La nueva generación de teléfonos de alta gama de la compañía llegará con una propuesta diferente para sus versiones más potentes.

El iPhone 18 será presentado por Apple junto con nuevas propuestas para sus modelos Pro y Pro Max.

En pocas horas, Apple presentará oficialmente sus nuevos iPhone de 2026 , en un evento que genera gran expectativa entre los seguidores de la marca.

La compañía prepara varias novedades para esta generación, entre ellas el esperado primer iPhone plegable y nuevos modelos que buscarán diferenciarse de sus antecesores.

Dentro de la serie iPhone 18 , los modelos Pro y Pro Max tendrán una llamativa propuesta estética: según las imágenes filtradas, incorporarán un tono cereza oscuro.

En la víspera del evento, que se realizará el miércoles, circulan imágenes que muestran al iPhone 18 Pro en cherry. Tal como señala Phone Arena, es la opción que sucederá al naranja chillón que el fabricante de Cupertino incluyó en la serie 17 del año pasado.

El iPhone 18 Pro más excéntrico tendrá color cereza

Un video filtrado por Yeux1122, que recoge la fuente mencionada, muestra un iPhone 18 Max en color cereza oscuro, que será una unidad para demostraciones. Aquella es una tonalidad que había sido rumoreada previamente.

Además, el leak muestra una opción para el iPhone 18 Pro en azul. En este punto, cabe recordar que Apple también ofreció ese color en la serie 17, aunque ligeramente diferente en intensidad.

La fuente señala que la tercera variante para los modelos más avanzados de la serie 18 será un plateado o gris, más tradicional que los anteriores. Cabe notar que este año no habría variantes en blanco o negro, que se reservarían para el ejemplar plegable, el iPhone Ultra y para el iPhone Air 2 que debutaría en el mercado a principios de 2027.

La elección de colores algo chillones, y de otros diferentes a los más habituales, ha sido un éxito para Apple. El mencionado naranja, al que agregan el mote “cósmico”, llegó en los iPhone 17 Pro y fue imitado por varias marcas, especialmente las de origen chino. ¿Ocurrirá lo mismo con el filtrado tono cereza?

¿Cuándo será la presentación de los iPhone 18?

Los interesados en las novedades de Apple deberán marcar en rojo el día miércoles 9 de septiembre. El evento comenzará a las 14 horas de la Argentina y no solo tendrá como protagonistas a los iPhone.

Según se dijo en la previa, la empresa californiana también anunciaría una pantalla inteligente y unos AirPods con cámara incorporada, entre otros productos.

¿Cuánto costará el iPhone 18 Pro?

El precio del nuevo iPhone 18 Pro continúa siendo uno de los aspectos más esperados y, por ahora, Apple no ha confirmado ninguna cifra.

Sin embargo, diversas filtraciones indican que las versiones base mantendrían un precio similar al de la generación anterior, mientras que los modelos con mayor capacidad de almacenamiento podrían registrar incrementos debido al mayor costo de la memoria RAM y del almacenamiento interno.

De cumplirse estas previsiones, los precios estimados en Estados Unidos serían los siguientes:

iPhone 18 Pro (256 GB): desde USD 1.199

iPhone 18 Pro Max (256 GB): desde USD 1.349

Las configuraciones de 512 GB y 1 TB podrían aumentar entre 100 y 200 dólares, dependiendo de la capacidad elegida y de la estrategia comercial que adopte Apple.