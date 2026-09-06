Vocales gremiales advirtieron que la iniciativa oficialista desconoce la Ley de Educación y atenta contra las facultades exclusivas del CPE.

Polémica por la jornada de 8 horas: ATEN respalda más tiempo de clases pero rechaza el nuevo Consejo de Evaluación.

El proyecto que propone avanzar de manera progresiva hacia jornadas de ocho horas en las escuelas primarias de Neuquén abrió un nuevo debate dentro del sistema educativo provincial. Aunque desde ATEN coincidieron en que ampliar el tiempo de permanencia de los estudiantes puede generar más oportunidades de aprendizaje, el sindicato puso el foco en otro aspecto de la iniciativa que considera preocupante: la creación de un Consejo Provincial de Evaluación que funcionaría por fuera del Consejo Provincial de Educación ( CPE ).

Para el gremio docente , la discusión no debería limitarse a la cantidad de horas que los chicos pasan dentro de las escuelas. La extensión de la jornada, sostuvieron, requiere presupuesto, infraestructura, recursos humanos, capacitación y un debate con cada comunidad educativa. Pero, además, cuestionaron que el proyecto presentado en la Legislatura provincial incluya la creación de un nuevo organismo que tendría entre sus funciones evaluar la situación inicial de las escuelas y medir los resultados de la implementación del plan.

"Están utilizando una necesidad de las familias de que sus hijos estén más tiempo en las instituciones para instalar un nuevo organismo que va a diseñar las políticas educativas y va a disponer del financiamiento educativo porque definirían qué escuelas sí tendrían doble turno", afirmó a LM Neuquén Marcela Correa, vocal gremial de rama primaria en el CPE.

El cuestionamiento apunta directamente a uno de los artículos centrales del proyecto denominado Plan Provincial “Más Escuela”, impulsado por el diputado Francisco Lepore, del bloque oficialista Avanzar. La iniciativa plantea avanzar de manera gradual hacia una jornada completa de ocho horas en las escuelas primarias de Neuquén y, como parte del proceso, crear un Consejo Provincial de Evaluación.

Este nuevo organismo será el que llevaría adelante una primera etapa de diagnóstico para analizar las condiciones de infraestructura, alimentación escolar, recursos humanos, matrícula y trayectorias educativas de cada establecimiento. Luego, se avanzaría con la incorporación de más horas en las escuelas que estén en condiciones de hacerlo y, progresivamente, adecuar o construir los espacios necesarios para llegar a jornadas completas.

Sin embargo, para ATEN, la discusión sobre la ampliación horaria no puede separarse de la estructura institucional que plantea el proyecto.

El cuestionamiento al Consejo Provincial de Evaluación

Correa explicó que desde las vocalías gremiales elaboraron una evaluación por escrito sobre la iniciativa, luego de que uno de los diputados les solicitara su opinión. Allí surgió uno de los principales cuestionamientos del sindicato.

“Viene a instituir un Consejo Provincial de Evaluación. Eso viene a institucionalizar ese consejo por fuera del CPE y justamente se va a dedicar a evaluar el inicio y la permanencia de las escuelas”, señaló.

La dirigente consideró que ese punto es “gravísimo” y aseguró que ATEN no está de acuerdo con que se cree un ámbito paralelo al organismo que actualmente concentra la representación y las decisiones del sistema educativo neuquino.

Marcela Correa, vocal gremial de rama Primaria en el CPE.

En el escrito, las representantes gremiales dentro del CPE objetaron el proyecto de Lepore porque aseguraron que "demuestra un profundo desconocimiento de las normativas provinciales vigentes al momento de ser pensado y redactado".

"El primer punto a exponer se encuentra en el artículo 6, que designa al ministerio de Educación como autoridad de aplicación y ubica al Consejo Provincial de Educación en un papel de coordinación. Esta formulación desconoce el artículo 118 de la Constitución Provincial, la Ley 242 y la Ley Orgánica de Educación 2945, que asignan al CPE la dirección técnica y la administración general de la enseñanza, así como el gobierno exclusivo e indelegable del sistema educativo. El Ministerio puede y debe intervenir en materia presupuestaria, infraestructura y articulación interministerial, pero las decisiones pedagógicas, curriculares, organizativas, laborales y de evaluación corresponden al CPE", destacaron.

La posición fue acompañada también por la secretaria general de ATEN, Fany Mansilla, quien remarcó que el sindicato no rechaza la ampliación de la jornada escolar, sino que cuestiona la aparición de estructuras de decisión externas al CPE.

“Nosotros, en la misma línea que escribieron las vocalías, vemos bien la ampliación, que se amplíe el horario, pero no acordamos con que aparezcan estas referencias por fuera del CPE. El ámbito de definición es el CPE, que ya tiene toda la representación”, afirmó.

Más horas, pero con presupuesto y planificación

La discusión sobre la jornada escolar tampoco es nueva en Neuquén. Correa recordó que la extensión de la jornada comenzó a instalarse como política educativa hace varios años y que existen diferentes experiencias en la provincia.

Para ATEN, la posibilidad de que los estudiantes permanezcan más tiempo dentro de las instituciones puede representar una oportunidad para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Omar Novoa

“Para nosotros tiene que ver con más tiempo y oportunidades para los niños, eso es indiscutible”, afirmó la vocal. Pero aclaró que la discusión va mucho más allá de adaptar los horarios escolares a las necesidades laborales de las familias.

La ampliación de la jornada, explicó, debe estar vinculada con una propuesta pedagógica concreta. En las experiencias que ya existen, el tiempo adicional se organizó de distintas maneras, muchas veces a través de talleres y otras actividades específicas.

“La extensión de jornada para nosotros es una forma indiscutible de cómo abordar la enseñanza de nuestros días”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que esa modalidad requiere condiciones que no pueden quedar fuera del debate. “Necesita presupuesto educativo, capacitación docente, necesita mucho recurso humano y es una modalidad que se tiene que trabajar con cada una de las comunidades educativas”, expresó.

Claudio Espinoza

Mansilla coincidió en que no es posible transformar automáticamente una escuela de jornada simple en una institución de jornada completa simplemente sumando horas al cronograma.

“No se transforma una escuela sin un proyecto escrito, porque el tiempo que los estudiantes están dentro de una escuela tiene que estar planificado y organizado”, afirmó.

Uno de los principales obstáculos para avanzar hacia jornadas de ocho horas es la infraestructura. La propia iniciativa legislativa reconoce que el proceso debería comenzar con un diagnóstico para determinar qué escuelas cuentan con condiciones para ampliar sus horarios y cuáles requieren inversiones.

Para Mansilla, ese punto es central. “Para que haya jornada completa debería haber más escuelas, hay que duplicar los espacios. Está supeditado a lo edilicio”, afirmó.

La dirigente recordó que ya existen experiencias de jornada completa en Neuquén, incluso en escuelas de la capital provincial, y mencionó como ejemplos las escuelas 136 y 195.

Pero extender ese modelo a todo el sistema primario supondría un desafío mucho mayor. Más estudiantes durante más tiempo dentro de los edificios implica, entre otras cosas, mayor disponibilidad de aulas y espacios comunes, servicios de alimentación adecuados y una reorganización de las jornadas laborales del personal docente y auxiliar.

Por eso, desde ATEN consideran que la discusión debe comenzar por las condiciones reales de cada establecimiento y no por una meta uniforme de ocho horas.