Avanza la repavimentación de una de las calles troncales de Neuquén: en qué sector y cuántas cuadras serán

El Municipio de Neuquén continúa con el programa de repavimentación de calles antiguas de la ciudad. Cómo sigue el plan.

Avanza el programa de repavimentación de calles antiguas de la ciudad.

La Municipalidad de Neuquén inició los trabajos de repavimentación de la calle Alderete , en el marco del programa histórico de refacción de las arterias antiguas de la ciudad. El punto de inicio de este camino fue su intersección con Entre Ríos.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano , Alejandro Nicola , explicó: "Alderete es una de las troncales que tienen muchos años ya" y aseguró que con estas tareas “va a quedar totalmente nueva ".

La obra forma parte del plan de repavimentación del municipio, que tiene como objetivo recuperar aproximadamente 500 cuadras por año , priorizando las calles más antiguas de la ciudad.

En 2025 se dejaron a nuevas troncales principales que cambiaron la trama urbana en diversos sectores de la capital neuquina. Para este año, las autoridades redoblaron la apuesta y seguirán trabajando de la misma manera.

En calle Alderete planean repavimentar 15 cuadras desde Entre Ríos hacia el este. Municipalidad de Neuquén.

Una ciudad 100% asfaltada

"Después de los 20 o 25 años de antigüedad, una calle tiene muchas fisuras y muchas situaciones que hacen que la humedad se filtre y termine rompiéndose, generando muchos baches”, señaló Nicola. Además, remarcó: “Por eso, el año pasado iniciamos este plan de repavimentación, un plan que vino para quedarse".

El funcionario destacó que la iniciativa se suma a las obras de pavimentación en todos los barrios, que el año pasado alcanzó las 3.400 cuadras.

Desde el área explicaron que este año continuará por el mismo camino, con el objetivo de llegar al 100% de la ciudad asfaltada.

Los trabajos en Alderete se vienen desarrollando desde Entre Ríos hacia el sector de Illia. "En este momento, en el sector de Illia hacia el este, estamos haciendo la colocación de la carpeta", indicó Nicola.

Cómo se realizan los trabajos

Respecto a la modalidad de trabajo, el secretario municipal contó que, cuando es posible, la repavimentación se realiza por media calzada para minimizar el impacto en la circulación. En los casos en que esto no es posible, se interviene la calzada completa y el tránsito se interrumpe por algunas horas.

"Mientras se hace el fresado, que dura algunas horas del día, no se puede circular, pero después se habilita el tránsito. Cuando colocamos la carpeta nueva, se corta por unas horas, se coloca, se hace la compactación y de inmediato se deja circular", detalló.

Cuáles son las calles que ya están renovadas

Desde la Municipalidad destacaron que ya dejaron un número importante de arterias totalmente renovadas y habilitadas a la circulación; como en la zona que actualmente se está trabajando, se terminó hace tiempo Borlenghi e Illia, ya finalizadas hasta San Juan.

Entre otras calles destacadas figuran:

Avenida Bahía Blanca , con 16 cuadras repavimentadas entre Chocón e Independencia.

, con 16 cuadras repavimentadas entre Chocón e Independencia. Calle San Martín , con 10 cuadras entre Colón y Bouquet Roldán.

, con 10 cuadras entre Colón y Bouquet Roldán. Calle Obrero Argentino entre Mosconi y Richieri.

entre Mosconi y Richieri. Calle Belgrano entre Moritán y Rufino Ortega, y entre Pringles y Colón.

En el oeste de la ciudad: