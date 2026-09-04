El programa Neuquén Financia ya otorgó más de 5.700 millones de pesos en créditos para emprendedores

La iniciativa impulsada por el gobernador Rolando Figueroa ya otorgó 1.657 créditos en más de 50 localidades neuquinas, consolidando el autoempleo, la inclusión financiera y la diversificación productiva.

El programa provincial Neuquén Financia , creado para acompañar de manera integral el desarrollo emprendedor, el autoempleo y la generación de valor agregado local, cumplió dos años de ejecución con un impacto territorial que alcanza a todas las regiones de la provincia.

Según el balance oficial del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), la herramienta acumula 1.657 operaciones crediticias concretadas por un monto total de 5.746 millones de pesos.

Anabel Lucero Idizarri, directora del IADEP destacó que “la política pública impulsada por el gobernador Rolando Figueroa busca dar respuesta a sectores que habitualmente no acceden a la oferta bancaria tradicional, combinando instancias de inducción financiera con tasas promocionales variables".

Además, sostuvo que "los ingresos que genera Vaca Muerta, sumado a un Estado ordenado, permite redistribuir fondos a través de créditos en otros sectores de la economía para que se desarrollen nuevas actividades en todas las regiones de la provincia".

Presencia federal y desarrollo territorial

El despliegue de Neuquén Financia muestra cobertura en más de 50 localidades y comisiones de fomento, distribuidas en las siete regiones provinciales.

El ranking por regiones es liderado por Confluencia con 735 créditos por más de 2.500 millones de pesos (43,6 por ciento del total desembolsado), seguido por Alto Neuquén, con 271 créditos por más de 1.000 millones de pesos (19 por ciento), Del Pehuén con 243 créditos por más de 760 millones (13,3 por ciento) y de Los Lagos del Sur, con 222 créditos por 680 millones (11,8 por ciento).

Finalmente, le siguen las regiones De la Comarca, 66 créditos por 337 millones de pesos (5,9 por ciento), Vaca Muerta, 61 créditos por 210 millones de pesos (3,7 por ciento), y Del Limay, 59 créditos por 158 millones (2,8 por ciento).

Entre los municipios con mayor cantidad de proyectos financiados se destacan la ciudad de Neuquén (580 operaciones), Chos Malal (146), San Martín de los Andes (115), Zapala (100) y Plottier (72), extendiéndose a parajes y localidades rurales como Las Coloradas, Varvarco, Caviahue-Copahue, Quili Malal y Los Chihuidos, entre otros.

Inclusión con perspectiva de género y generacional

Las estadísticas reflejan una marcada participación de mujeres y diversidades, concentrando el 58 por ciento de los fondos asignados (1.034 créditos por 3.370 millones de pesos). Los varones representan el 41,1 por ciento (621 créditos por 2.360 millones de pesos).

En relación con los grupos etarios, la franja de 31 a 50 años l

El alcance del programa se debe a la intervención de diversos organismos provinciales mediante nueve subprogramas de inclusión financiera.

Forman parte: la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), la dirección general de Economía Social del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, la dirección general de Empleo de la subsecretaría de Promoción, Empleo y Formación Profesional, el IADEP, la secretaría de Género, subsecretaría de Cultura, subsecretaría de Discapacidad, subsecretaría de Juventud y Deportes y la subsecretaría de Turismo.

Diversificación de actividades productivas

Los fondos se orientaron a múltiples rubros de la economía neuquina, destacándose la elaboración de alimentos y gastronomía, el sector textil, indumentaria y diseño, cultura, arte y economía creativa.

También registraron fuerte demanda las áreas de estética y bienestar, oficios técnicos, carpintería, servicios gráficos, construcción y producción agropecuaria.

Información y postulaciones

Las personas interesadas en postular proyectos, conocer las líneas activas y acceder a la documentación requerida pueden ingresar al Portal Provincial de Financiamiento, disponible en https://www.neuquen.gob.ar/financiamiento/.