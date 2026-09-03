No los detuvo ni el agua: se casaron dentro de una iglesia inundada tras las intensas lluvias

Una pareja rechazó la recomendación parroquial de posponer su boda y celebró la ceremonia empapada hasta la cintura.

Una pareja se casó con el agua hasta la cintura en una iglesia de Filipinas.

Una pareja contrajo matrimonio con el agua hasta la cintura en el interior de una iglesia inundada en Filipinas . La ceremonia religiosa se llevó a cabo en un edificio religioso cuyos bancos y pasillos permanecían sumergidos por las crecidas derivadas de las intensas lluvias monzónicas y temporales tropicales que afectan desde hace un mes a gran parte del país asiático.

La novia, Leian Lieza Galang , ingresó al templo con un vestido blanco de hombros descubiertos y un ramo de flores blancas en la mano para dirigirse hacia el altar, donde la aguardaba su prometido, Gilbert Chico , de profesión montador de estructuras metálicas, en el inicio de una ceremonia que estaba planeada inicialmente para diciembre.

Para concretar el ingreso por el pasillo cubierto por la crecida en la localidad de Hagonoy, la cola del traje de la novia debió ser ajustada y acortada con el objetivo de facilitar su desplazamiento por el recinto.

Pero previamente, la pareja, de unos 30 años, tuvo que sortear otro obstáculo: cómo llegar hasta la iglesia ubicada en la provincia de Bulacan, al norte de la capital Manila. Según medios locales, lo hicieron a bordo de un rickshaw con chasis elevado, vehículo que permitió preservar la vestimenta antes de descender en el patio del lugar.

A la celebración asistieron menos de 15 personas, entre quienes se encontraban los padres de la novia y un niño encargado de llevar los anillos, quien avanzó por el pasillo central con el agua a la altura del tórax.

#2Sep #Filipinas

Boda bajo el agua: Una pareja decidió continuar con sus planes de boda y contraer matrimonio con el agua a la altura de las rodillas dentro de una iglesia inundada en la provincia de Bulacán, tras el paso de intensas lluvias en la región.



Con información de… pic.twitter.com/TzAuv6OuMn — Reporte Ya (@ReporteYa) September 2, 2026

Ante la interrupción del suministro eléctrico en la zona, la administración parroquial de San Juan Bautista debió emplear un altavoz portátil para proyectar el audio.

El párroco local declaró marido y mujer a la pareja en una breve ceremonia, según informó el fotógrafo de bodas Mikko Rey Alfonso.

La pareja desoyó la recomendación de posponer la boda

El obispado y las autoridades del templo habían aconsejado previamente a los novios posponer el enlace debido al ingreso de la crecida proveniente de los ríos ubicados en zonas cercanas. Sin embargo, los contrayentes decidieron mantener la fecha estipulada a pesar de que la iglesia registraba anegamientos parciales desde hacía casi un mes.

"La parroquia les había aconsejado posponer la boda debido a la crecida de las aguas río arriba. Fue decisión suya seguir adelante", comentó Alfonso.

Y agregó: "Como querían que todo saliera bien, nosotros, los feligreses, hicimos todo lo posible para que fuera un día especial para ellos.

A través de la cuenta oficial de Facebook de la parroquia de Saint-Jean-Baptiste en Hagonoy, la organización religiosa difundió el video de la jornada, que circuló rápidamente en las redes sociales.

En las imágenes se observa el avance de la novia por la nave central mientras la cola del vestido flotaba sobre la superficie, así como a los familiares e invitados ubicados de pie sobre las banquetas de madera del templo.

"Un día que jamás olvidaremos", que dijo la pareja tras la boda

Al término de su boda, los recién casados explicaron los motivos que los llevaron a no suspender la actividad pautada en el calendario familiar. "Íbamos uniformados. No nos importó que la toga y el abrigo se mojaran", dijo el novio en declaraciones a medios locales.

"Habíamos esperado este día durante mucho tiempo y no queríamos que la lluvia ni las inundaciones nos detuvieran. Tal vez no fue la boda que imaginamos, pero sin duda será un día que jamás olvidaremos", expresaron los recién casados tras dar el sí, para explicar tan insólito momento.

La novia avanza por la iglesia con el agua hasta la cintura: junto a su pareja decidió no posponder la boda pese a la inundación.

Por su parte, el fotógrafo contratado para la cobertura del evento ratificó la postura adoptada por la pareja frente a las inclemencias del tiempo en el municipio filipino. "Se aman. Nada podía detener su unión", remarcó.

Una temporada con desastres climáticos en Filipinas

Las precipitaciones monzónicas estacionales de agosto, registradas con niveles superiores a los promedios habituales, desencadenaron deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas en diversos puntos de la isla de Luzón.

Los reportes oficiales de los organismos de emergencia contabilizan al menos 34 muertos en el último recuento del gobierno central, mientras que balances regionales elevan la cifra a 39 víctimas fatales tras el paso de los sistemas meteorológicos.

La acumulación de agua y los daños en la infraestructura vial llevaron a la declaración del estado de calamidad en la provincia de Bulacan.