Un grupo de científicos predijo la fecha exacta del fin de la humanidad y la particular razón

Un modelo matemático sobre el crecimiento de la población mundial ubicó un punto límite en la historia de los seres humanos.

Un grupo de científicos predijo la fecha exacta del fin de la humanidad.

Un grupo de científicos predijo la fecha exacta del fin de la humanidad.

Una investigación publicada hace más de 60 años volvió a captar la atención por una particularidad de su pronóstico: estableció el viernes 13 de noviembre de 2026 como el momento en el que, según su modelo matemático, el crecimiento de la población mundial alcanzaría un punto imposible de sostener. Sin embargo, los autores no plantearon que ese día la humanidad fuera a desaparecer.

El estudio fue realizado por Heinz von Foerster, Patricia M. Mora y Lawrence W. Amiot, quienes analizaron la evolución demográfica a partir de 24 registros y estimaciones de población correspondientes a unos 2.000 años de historia.

Los investigadores observaron que el tiempo necesario para que la población mundial se duplicara se había ido reduciendo progresivamente. El modelo partía de la hipótesis de que esa aceleración continuaría durante los siglos siguientes sin modificaciones.

Según esa fórmula, si el intervalo entre las duplicaciones seguía disminuyendo hasta acercarse a cero, la cantidad de habitantes tendería matemáticamente hacia un crecimiento infinito. De ese cálculo surgió la fecha del 13 de noviembre de 2026, presentada como un punto límite dentro del modelo.

Los científicos utilizaron incluso una expresión particularmente impactante para describir ese escenario. Advirtieron que las generaciones futuras no necesariamente morirían por falta de alimentos, sino que podrían terminar “asfixiadas”, como consecuencia de un planeta incapaz de sostener un crecimiento poblacional permanente.

La realidad demográfica modificó aquella proyección

Sin embargo, más de seis décadas después, los datos disponibles muestran que el escenario planteado en 1960 no se concretó. La tasa de fecundidad comenzó a disminuir en numerosos países y el crecimiento de la población mundial perdió velocidad. De esta manera, la evolución demográfica se alejó de la curva acelerada que había utilizado el modelo de von Foerster y sus colaboradores.

Las proyecciones actuales de las Naciones Unidas tampoco contemplan un crecimiento demográfico ilimitado. Según sus estimaciones, la población mundial continuará aumentando durante las próximas décadas y alcanzaría un máximo cercano a los 10.300 millones de habitantes a mediados de la década de 2080.

Después de ese punto, la población comenzaría a disminuir gradualmente y llegaría a finales de este siglo con alrededor de 10.200 millones de personas.

Por eso, la fecha de noviembre de 2026 no representa actualmente una predicción científica sobre la desaparición de la humanidad, sino el resultado de una antigua proyección matemática basada en condiciones demográficas que cambiaron con el paso del tiempo.

Otra investigación puso el foco en el oxígeno de la Tierra

La preocupación por el futuro de la humanidad y de las condiciones que permiten la vida también fue abordada por investigaciones posteriores, aunque en escalas temporales completamente diferentes.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Toho y el Instituto de Tecnología de Georgia utilizó modelos informáticos para analizar la evolución futura de la atmósfera terrestre y, particularmente, de sus niveles de oxígeno.

Los científicos realizaron unas 400.000 simulaciones y estimaron que la atmósfera rica en oxígeno podría mantenerse durante aproximadamente 1.000 millones de años más.

El modelo contempla que el progresivo aumento de la luminosidad del Sol provocará modificaciones en las condiciones del planeta. Con el paso de cientos de millones de años, esos cambios podrían afectar la capacidad de la Tierra para mantener una atmósfera compatible con formas de vida complejas.

A diferencia del estudio de 1960, esta investigación tampoco establece una fecha concreta para el “fin del mundo”. Se trata de una proyección a escala geológica sobre la evolución de la atmósfera terrestre.