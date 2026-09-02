Afirman que Raúl Castro está "gravemente enfermo": las versiones sobre lo que le habría ocurrido

En las últimas horas circularon rumores sobre su presunta muerte, pero esto fue desmentido. Qué le sucede al hermano de Fidel Castro.

Preocupación por el estado de salud del líder cubano Raúl Castro.

En las últimas horas se conoció que el histórico dirigente cubano Raúl Castro estaría en grave estado de salud. La noticia generó especulaciones sobre lo que habría sucedido con el hermano de Fidel Castro , quien continúa siendo una figura de peso dentro de la política cubana pese a haberse alejado de la presidencia.

Según informó el Diario de Las Américas, Castro permanece en estado delicado y es asistido con equipos médicos. Mientras circulan estas versiones, el gobierno cubano no emitió información oficial y también se registraron movimientos de tropas en la isla.

Varios medios internacionales indican que Raúl Castro sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y se encuentra en grave estado de salud, según trascendió en las últimas horas. El exmandatario, de 95 años, permanece bajo atención médica.

El estado de salud de Raúl Castro: versiones cruzadas

A pesar de los rumores que circularon sobre su muerte, el medio estadounidense desmintió la noticia y aseguró que el histórico dirigente “no ha muerto, está gravemente enfermo”.

El ACV habría ocurrido hace varios días, pero la condición de Castro empeoró recientemente.

La directora del Diario de Las Américas, Iliana Lavastida, explicó que la información provino de una fuente confidencial en Cuba.

“En la madrugada de hoy recibimos una información desde Cuba, de una fuente muy confidencial, pero muy fidedigna, que nos aseguró que Raúl Castro se encuentra en este estado que hemos reportado”, detalló Lavastida en diálogo con N+ Univision 23 Miami.

Hasta el momento, el gobierno cubano no emitió ningún comunicado oficial sobre la salud de Castro. Sin embargo, Lavastida señaló que en los últimos días se detectaron “movimientos de tropas” en la isla, una situación que, según explicó, “siempre ocurre cuando hay cambios” en la cúpula del poder.

La última aparición pública de Raúl Castro

La última vez que Raúl Castro fue visto en público fue el 13 de agosto en La Habana, durante una ceremonia por el centenario del nacimiento de su hermano, Fidel Castro.

Vestido con su tradicional uniforme verde olivo, recibió una ovación al ingresar al teatro Karl Marx, donde compartió el acto con el presidente Miguel Díaz-Canel y la cúpula del Partido Comunista.

En esa ocasión, Castro se sentó junto a Dalia Soto del Valle, viuda de Fidel, quien rara vez participa de eventos públicos.

El papel de Raúl Castro el gobierno de Cuba

Raúl Castro asumió como presidente interino en 2006, tras la designación de su hermano Fidel, y ocupó oficialmente el cargo desde 2008 hasta abril de 2018, cuando fue sucedido por Miguel Díaz-Canel.

Aunque actualmente no ostenta cargos formales, Castro mantiene influencia en las decisiones políticas del país y cuenta con la lealtad de las Fuerzas Armadas.

En junio pasado, la Presidencia de Cuba informó que Raúl Castro aprobó un paquete de reformas económicas para enfrentar la crisis que atraviesa la isla, en medio de la política de “máxima presión” contra Cuba de la administración del presidente Donald Trump.

Además del bloqueo al suministro de combustible impuesto en enero, que ha provocado la peor crisis económica y energética de la isla en décadas, Estados Unidos desplegó durante los últimos meses una ofensiva de sanciones contra dirigentes, empresas e instituciones del país.

Trump sostiene que Cuba, ubicada a unos 150 kilómetros de las costas de Florida, constituye una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos. En distintas oportunidades, el mandatario estadounidense también amenazó con “tomar el control” de la isla.