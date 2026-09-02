Giro judicial a pedido de la capo narco Ruth Montecino: expectativa por una nueva audiencia

La mujer que cumple un castigo de 17 años de cárcel busca una ampliación de sus beneficios y esta semana, la Cámara Federal de Casación Penal se expidió.

Un pedido que se elevó desde la región y que fue analizado en el ámbito de la Cámara Federal de Casación Penal genera una gran expectativa en una de las capo narco más conocidas en el norte patagónico.

La solicitud tiene como protagonista a la cipoleña Ruth Montecino , quien en la actualidad se encuentra alojada en el Instituto Correccional de Mujeres de la ciudad pampeana de Santa Rosa.

Más allá de que tiene el beneficio de salidas transitorias, la mujer que cumple un castigo de 17 años de cárcel efectiva no quiere esperar hasta el 2031 para acceder a la libertad condicional. Por este motivo, elevó una serie de reclamos ante los jueces federales valletanos en distintas instancias.

La respuesta negativa que se reiteró en el último tiempo no le hizo bajar los brazos a Montecino, quien a través de su defensor particular decidió presentarse ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Ruth Montecino gozaba de libertad condicional.

La decisión sobre su pedido de la prisión domiciliaria se conoció en el inicio de esta semana, donde los camaristas hacen un recorrido sobre los argumentos presentados y que tienen relación con una cuestión familiar, que involucra a menores.

En concreto, Montecino plantea que es la única persona que puede cuidar a dos menores de su familia que hoy se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Justamente, el planteo judicial que incluye a menores, motivó que la presentación tenga la participación de un defensor público responsable de la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores de 16 años.

Un rechazo en la región al pedido de la domiciliaria

A la hora del análisis de la presentación, los camaristas recordaron que el recurso de casación tuvo su origen en el rechazo al requerimiento de la domiciliaria por parte del área de ejecución penal del Tribunal Oral Federal de General Roca.

Respecto de la solicitud del defensor, describieron la situación familiar que la respaldaría y que tiene relación con razones de salud de uno de sus integrantes.

De forma paralela, la defensa mencionó que en estos casos se debe tener presente el interés superior de los niños.

Con argumentos casi similares, el asesor de niñas, niños y adolescentes acompañó el pedido del beneficio de la prisión domiciliaria para la mujer condenada a 17 años de cárcel.

Situación de vulnerabilidad

Los camaristas federales, a la hora de emitir su opinión, mostraron sus coincidencias con la defensa y también con el asesor de menores. “Se advierte que el judicante omitió realizar un examen circunstanciado y actualizado de las condiciones de vulnerabilidad con ajuste a los estándares establecidos por las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las Reclusas”, indicó el camarista Alejandro Slokar.

Después, a modo de conclusión, el mismo juez indicó que “corresponde hacer lugar a los recursos incoados, anular la decisión en crisis y remitir las actuaciones a su origen a fin de que, con la celeridad que corresponde, previo incorporar informes actualizados y la debida intervención de las partes, se dicte un nuevo pronunciamiento”.

Al igual que Slokar, se pronunciaron los camaristas Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci.

Otra audiencia tras lo resuelto por Casación

De esta manera, en las próximas semanas, Montecino conocerá si puede cumplir el resto de la condena que le queda en su casa del barrio Don Bosco, en Cipolletti.

En la actualidad, la capo narco cumple una condena que vence el 9 de junio de 2031. Sus múltiples causas penales por narcotráfico la llevaron a acumular varias penas y tras una unificación, se le fijaron un total de 17 años.

En el último proceso en contra de la cipoleña, la justicia federal recordó una de sus primeras condenas destacadas en 2013 junto a su hermano Héctor y que fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Neuquén. Justamente, por su reincidencia, se le impusieron 5 años en el último juicio en su contra, en 2023, y se avanzó con una unificación de penas.