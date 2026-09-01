Vuelco cerca del Paso Cardenal Samoré obligó a cerrarlo: el chofer quedó atrapado

El accidente de tránsito ocurrió en la ruta chilena CH-215, a la altura del kilómetro 104, cerca del paso internacional. El chofer está internado en Osorno.

Como consecuencia del vuelco de un camión , que tuvo lugar en la tarde del lunes, cerca del Paso Cardenal Samoré , el chofer de resultó con heridas de consideración y debió ser trasladado a un hospital de la ciudad chilena de Osorno.

El accidente de tránsito tuvo lugar ayer sobre la ruta CH-215, a la altura del kilómetro 104, cerca del paso internacional. Según el Diario de Osorno, el transporte era de nacionalidad chilena y su chofer había quedado atrapado dentro del habitáculo.

Inmediatamente activaron el protocolo correspondiente y acudieron bomberos locales, personal de salud de Entre Lagos, carabineros y personal tanto de la Dirección de Vialidad, como de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno y de la Municipalidad de Puyehue. Además, de la Unidad de Pasos Fronterizos.

Tras extraer al conductor, debió ser trasladado al Hospital San José de Osorno para su atención. Se desconoce la evolución de su estado de salud. De acuerdo a la radio local Sago, se trataría de un hombre con residencia en la provincia de Mendoza que circulaba con un camión de patente del vecino país.

Paso Samoré

El camión quedó con las ruedas hacia arriba y sobre la banquina. El siniestro vial ocurrió en una zona de curvas y contracurvas, por causas que todavía se tratan de establecer.

Dado que el transporte volcado quedó a un costado de la calzada, prácticamente sobre la banquina, el tránsito fue normal hasta este mediodía en ese sector de la rura trasandina. No obstante, comenzaron a realizar las tareas de remoción del rodado y el tránsito debió interrumpirse, en prinicipio hasta las 16, y luego por el resto de la jornada. Recomendaron reprogramar el viaje para otro día.

Desde Vialidad Nacional informaron que el Paso Internacional Cardenal Samoré permanecerá cerrado por el resto de este martes. Indicaron que fue una decisión a pedido de la Coordinación de Frontera de Chile dado que Vialidad trasandina se encontraba realizando tareas de despeje donde se encuentra el camión que protagonizó un vuelco en la jornada anterior.

Tras el vuelco, conductores se detuvieron a recoger la mercadería

Hace una semana se produjo también un impactante vuelvo, pero registrado sobre la Ruta Nacional 237 ,a la altura de la zona del Collón Cura. Mientras la Policía trabajaba en el lugar y mantenía interrumpido el tránsito, muchas personas se acercaron hasta el vehículo accidentado y comenzaron a llevarse la mercadería que había quedado desparramada a un costado de la calzada.

En principio, otros automovilistas, que grabaron las imágenes, mostraban cómo otras personas se llevaban la carga del transporte, pensando que se trataba de un saqueo. Pero horas más tarde, desde la Policía aclararon que fue la misma empresa la que dejó que se llevaran las bolsas de forrajes para animales, dado que la aseguradora cubriría los gastos.