Impactante vuelco en una rotonda de la Ruta del Petróleo: el conductor dio positivo de alcoholemia

En la Ruta 51 y 67, donde ocurrió el accidente, se denuncia la falta de iluminación y gran presencia de cartelería publicitaria.

Este domingo se registró el vuelco de un auto en la ruta 51 , en la zona de la rotonda de las rutas 51 y 67, alrededor de la 1 de la madrugada. Se trata de una zona donde reincidentemente se registran accidentes por la falta de iluminación y cartelería de grandes dimensiones.

A bordo de un Chevrolet Aveo circulaban un hombre junto a su hija y pareja de la joven, oriundos de Añelo , cuando pasó de largo y terminó volcando a un costado de la banquina y finalizó con importantes daños debajo de un cartel publicitario de grandes dimensiones.

La joven, de 22 años de edad, resultó con golpes y debió ser asistida por Bomberos Voluntarios y personal del Hospital Natalio Burd de Centenario pero resultó ilesa al igual que su pareja y su padre.

Cabe destacar que, a la llegada de personal de Tránsito de Villa Obrera, procedieron a realizarle un test de alcoholemia al conductor y arrojó un resultado positivo de 1,52 gramos. El hombre, de 51 años, resultó ileso y contaba con licencia profesional, la cual fue retenida y recibió una multa.

Gran preocupación por falta de iluminación en la ruta petrolera

En el lugar también trabajaron efectivos de la Comisaría 49 y personal de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Vista Alegre, encabezado por su secretario, Luis Mera. El funcionario explicó que se encontraban realizando un operativo en la zona Sur cuando fueron alertados sobre el siniestro, por lo que se trasladaron hasta el lugar para intervenir.

Si bien en este hecho el conductor del automóvil circulaba bajo los efectos del alcohol, persiste la preocupación por la falta de iluminación y de mayor señalización en las rotondas. En este sentido, mencionó que se realizaron numerosos relevamientos y que la problemática fue planteada ante autoridades de Vialidad Provincial.

Sin embargo, indicó que aún no recibieron una respuesta concreta y que ahora aguardan nuevas reuniones para avanzar sobre el tema.

Los choques y vuelcos registrados tanto en esta rotonda como en la ubicada pocos kilómetros más adelante son frecuentes y la falta de funcionamiento de las luminarias representa además un peligro latente.

Choque seguido de vuelco en la ruta 51: un hombre quedó atrapado bajo una camioneta

El domingo pasado un siniestro similar ocurrió en la misma ruta, lo que demuestra la peligrosidad de circular en esta zona. Dos camionetas Toyota Hilux, una de ellas perteneciente a una empresa, impactó con otra en la que circulaban dos hombres y el conductor salió despedido, quedando la mitad de su cuerpo atrapado bajo la camioneta.

El choque y vuelco ocurrió alrededor de las 0:30 horas a la altura del km 9 sobre la mano Mari Menuco-Vista Alegre Sur. Una Hilux doble cabina, en la que circulaba un hombre de 52 y su hijo de 18 años, ambos de Centenario, fue impactada detrás por una camioneta de la misma marca perteneciente a la empresa Timol SA.

Tras el impacto, el conductor de la primera camioneta involucrada salió despedido y quedó con la mitad de su cuerpo atrapado debajo del lateral izquierdo de la camioneta. Varios automovilistas que pasaban por la zona alertaron a las autoridades, mientras trataban con un criquet estabilizar el vehículo para ayudar al conductor que estaba atrapado.

Al día siguiente en diálogo con LM Neuquén, el comisario Héctor Valdez, jefe de Tránsito Villa Obrera, brindó precisiones sobre el estado de salud del conductor herido con domicilio en el lago Mari Menuco y confirmó que permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Natalio Burd de Centenario.