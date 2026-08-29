Muerte del joven baleado en la cabeza: cómo fue el brutal ataque

El hombre permanecía internado en grave estado en el Hospital Castro Rendón. La confusa secuencia previa al ataque. Fiscalía ordenó la autopsia al cuerpo.

El hombre permanecía internado en terapia intensiva del Hospital Castro Rendón donde se confirmó su fallecimiento.

El violento episodio registrado durante la noche del jueves en Centenario, que terminó con un joven baleado en la cabeza al finalizar un viaje a través de una app de viajes, tuvo un desenlace fatal. Tras ser atacado, la víctima permaneció internada en terapia intensiva del Hospital Castro Rendón donde finalmente murió .

El ataque sucedió alrededor de las once de la noche, cuando el vehículo conducido por una mujer, que iba acompañada de su hija de 15 años a bordo de un Renault Sandero , arribó a su destino en una vivienda al final de la calle Cuba, entre Cavalli y Santa Teresa, en el sector de Parcelas.

Las primeras diligencias fueron dirigidas por la fiscal Guadalupe Inaudi , de la Fiscalía de Homicidios. La madrugada del viernes 28, los efectivos de Criminalística acudieron al hospital Natalio Burd , además de la Comisaría 52 , Seguridad Personal en Homicidios y la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II.

Cómo fue el ataque a tiros

El ataque sucedió al final del viaje que había sido iniciado en una tienda de Centenario. Allí se subieron al vehículo un adolescente de 15 años y el joven de 23. El adulto le habría advertido a la conductora que se encontraba armado, pero que mantengan la calma y siguieran sus indicaciones.

Una vez que arribaron a la calle Cuba, el adolescente descendió del rodado e indicó que esperaran arriba del auto. Transcurridos unos minutos, el hombre de 23 años que permanecía sentado en el asiento trasero, reaccionó con sorpresa y le exigió a la mujer que acelerara a toda marcha.

Tres detonaciones de armas de fuego impactaron contra la luneta trasera del vehículo.

Cuando el vehículo arrancó se escucharon tres detonaciones de arma de fuego que impactaron de forma directa en la luneta trasera del vehículo. La conductora aceleró a toda velocidad e intentó resguardar el auto.

Tras realizar un par de cuadras, le preguntó al pasajero si estaba bien, pero la mujer observó que el hombre yacía inconsciente en el asiento del conductor y con abundante sangrado en la cabeza y extremidades. Ante el cuadro crítico, los trasladó de forma urgente a la guardia del Hospital Natalio Burd.

El comisario inspector coordinador de la Dirección Seguridad, Marcos Mazzone, detalló cómo fue el ataque a LM Neuquén: “la víctima de 23 años se trasladaba con un acompañante menor que él". Cuando los efectivos arribaron al lugar, el acompañante de la víctima ya se había retirado del lugar. Además, de acuerdo al relato de la chofer, la persona más joven “se bajó del auto y después se escucharon estruendos". De acuerdo a lo relevado, el auto recibió disparos en la luneta.

Por motivos que son materia de investigación, el joven quedó envuelto en medio de una balacera. Mazzone aseguró que uno de aquellos disparos impactó en la zona de atrás de la cabeza del sujeto que permanecía sentado en el asiento trasero.

La víctima fue trasladada al Hospital Castro Rendón donde se confirmó su fallecimiento. Centenario Digital

Quién era la víctima de los disparos

Tras registrarse el episodio, la investigación quedó a manos de la Fiscalía de Homicidios, a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi. Además, los efectivos de Criminalística y la Comisaría 52 intervinieron en el hospital Natalio Burd, donde fue trasladado en un primer momento el joven herido.

Posteriormente, dado su grave estado de salud, fue trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón, donde permaneció internado en el quinto piso, en terapia intensiva.

Finalmente, el viernes por la tarde, se confirmó su fallecimiento. Según la información confirmada por este medio, el fallecido fue identificado como Walter Subensa Figueroa, con domicilio en Centenario.

La conductora llevó al joven a la guardia del hospital Natalio Burd.

Avanza la investigación por el hecho

Según informó Mazzone, un particular hecho llamó la atención de las autoridades: la víctima llevaba una pistola 9 milímetros en una riñonera. La Policía aún no pudo determinar por qué fue atacada a balazos y continúa con las pericias sobre el Sandero, el relevamiento de cámaras y la investigación para reconstruir lo ocurrido.

Por su parte, el comisario remarcó que realizarán pericias de criminalística en el lugar del hecho para recabar información sobre los disparos.

Acerca de estos procedimientos, el comisario Héctor Fabián Ramírez indicó que, a raíz del estudio del auto que había quedado abandonado en el hall de entrada de las ambulancias del hospital de Centenario, pudieron confirmar el orificio de entrada en la luneta que terminó produciendo el impacto en la nuca de la víctima.