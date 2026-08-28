Desalojo de la toma del predio privado: otra mala noticia para los usurpadores, según el fiscal

Juan Narváez confirmó que la evacuación fue pacífica, y que este viernes se formularán cargos a tres personas con otro delito. ¿Qué pasará con las tierras?

El fiscal Juan Manuel Narváez, del Ministerio Público Fiscal de Neuquén , estuvo al final del desalojo en el predio privado de la calle Pedro Genco y Fogwill y adelantó que la investigación por usurpación podría sumar un nuevo cargo: instigación a cometer el delito. Confirmó además que el desalojo fue pacífico, y que desde temprano se notificó a los ocupantes.

"Se van a analizar los celulares y las conversaciones de los chats secuestrados para determinar si esto fue así", explicó a Canal 7 el fiscal, en referencia a los teléfonos incautados durante los allanamientos de esta semana.

Narváez confirmó que este viernes a las 8.30 se realizará la audiencia de formulación de cargos contra los tres detenidos, dos mujeres y un hombre que estarían relacionados con la organización interna de la toma.

El fiscal Jusan Manuel Narváez. Sebastián Fariña Petersen

"Vamos a formular el delito de usurpación y también pediremos medidas de coerción", adelantó el fiscal sobre la audiencia que se realizará a partir del mediodía.

Toma de la calle Genco: otro delito más por instigar a la usurpación

Fue en ese contexto donde el fiscal deslizó la posibilidad de sumar la instigación a la usurpación como parte de la imputación, a partir de lo que se encuentre en los celulares secuestrados.

Lo que sí llamó la atención, e incluso desde los días en que ocurrió la ocupación, es que la toma se produjo en un predio privado, pero contiguo al mismo hay un terreno del I nstituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), que al parecer no fue advertido por los usurpadores.

Se cree además que habría una conexión para instalar la toma, debido a que a los ocupantes se les escapó ese dato. Por qué no usurparon un predio estatal, donde la hipótesis de conflicto es menor que en una tierra privada.

Claudio Espinoza

Consultado sobre uno de los datos más buscados desde que arrancó la ocupación, Narváez fue directo: "En concreto, este predio de seis hectáreas es de un club deportivo".

Sin embargo, según pudo saber LM Neuquén, el denunciante es el desarrollador de los dúplex familiares que hay en ese predio.

El fiscal precisó además que la titularidad del terreno no es tan simple como parece, porque "había varios dueños justamente porque es un predio muy grande". "Hay incluso un predio en la parte del frente y un predio lindante donde todos denunciaron esta usurpación", detalló.

Cómo fue el operativo, según el fiscal

Narváez explicó que el desalojo pudo ejecutarse incluso sin una orden escrita en el momento. "La orden puede ser emanada de manera oral y, con mi presencia, ya era suficiente para que personal policial pueda hacer el desalojo", enfatizó.

Sobre el desarrollo del operativo, remarcó que no hubo incidentes: "Se vio con mucho orden, digamos, en función de que era mucha gente la que estaba aquí". Según su relato, la estrategia se preparó con anticipación.

Claudio Espinoza

"Desde la Fiscalía, junto a personal de Seguridad y de Investigaciones, armamos una estrategia en los días anteriores, justamente de solamente buscar a las personas que estaban investigando realizar esta maniobra de usurpación", indicó Narváez.

"Aprovechamos, con personal policial en el predio, de invitar a todas las personas a que se retiren de manera voluntaria, porque se les recordaba que estaban cometiendo un delito de usurpación" - Fiscal Juan Nareváez. "Aprovechamos, con personal policial en el predio, de invitar a todas las personas a que se retiren de manera voluntaria, porque se les recordaba que estaban cometiendo un delito de usurpación" - Fiscal Juan Nareváez.

Esa investigación previa derivó en la detención de tres personas. "En el día de ayer (por el miércoles a la noche) se logró la detención de tres personas que están siendo investigadas por este delito", confirmó el fiscal, y agregó que "estas tres personas están detenidas hoy en día".

Fue recién después de esas detenciones que la Fiscalía avanzó con el desalojo del resto del predio: "A partir de eso es que hoy aprovechamos, con personal policial en el predio, de invitar a todas las personas a que se retiren de manera voluntaria, porque se les recordaba que estaban cometiendo un delito de usurpación".

Según el fiscal, la respuesta fue mayoritariamente positiva: "Muchas personas lo entendieron y, de esa forma, se fueron retirando".

Sebastian Fariña

Audiencia este viernes y pedido de medidas de coerción

Sobre el resguardo del terreno tras el desalojo, Narváez explicó que la policía seguirá presente por el momento. "La Policía tiene indicaciones nuestras de quedarse haciendo rondines y tomar justamente medidas de seguridad". Pero aclaró que esa custodia no es indefinida.

"Lo cierto es que el propietario se va a tener que hacer cargo y, eventualmente, poner seguridad privada o hacerse cargo del predio", indicó.