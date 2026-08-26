El Barco abrió la jornada en la Previa y La Fiesta la cerró en la Nocturna. El Caballo, Desgracia y Sorpresa se repartieron los sorteos del medio.

Quiniela La Neuquina hoy: resultados del miércoles 26 de agosto, sorteo por sorteo

La Quiniela La Neuquina tuvo este miércoles una jornada con nombres que lo dicen todo: El Barco navegó primero en la Previa, El Caballo galopó al mediodía, Desgracia llegó a la tarde, Sorpresa se coronó en la Vespertina y La Fiesta cerró la noche patagónica con algarabía.

El 0153 encabezó la Previa de este miércoles. El 53, conocido como El Barco, zarpó primero en la mañana quinielera de la región.

El Primero | El 24 galopa al mediodía con El Caballo

El 0024 encabezó la Primera del mediodía. El 24, conocido como El Caballo, lideró la rueda del mediodía en toda la provincia.

1. 0024 — 2. 7488 — 3. 1332 — 4. 0100 — 5. 2209 — 6. 7363 — 7. 3439 — 8. 3893 — 9. 5315 — 10. 9458

La Matutina | El 17 se presenta en la tarde con Desgracia

El 0217 encabezó la Matutina de la tarde. El 17, conocido como Desgracia, llegó primero con las paradojas del azar que caracterizan al juego popular.

1. 0217 — 2. 5813 — 3. 1113 — 4. 7888 — 5. 2044 — 6. 6802 — 7. 3076 — 8. 1995 — 9. 4157 — 10. 9282

La Vespertina | El 72 se corona al atardecer con Sorpresa

El 6672 encabezó la Vespertina del atardecer. El 72, conocido como Sorpresa, cumplió con su nombre y se instaló primero cuando pocos lo esperaban.

1. 6672 — 2. 0949 — 3. 1065 — 4. 4728 — 5. 2389 — 6. 4701 — 7. 7896 — 8. 3619 — 9. 0814 — 10. 4557

La Nocturna | El 20 cierra el miércoles con La Fiesta

El 0120 encabezó la Nocturna del cierre. El 20, conocido como La Fiesta, cerró la jornada con algarabía en los locales quinieleros de Neuquén capital y el interior provincial.

1. 0120 — 2. 0990 — 3. 1351 — 4. 8091 — 5. 6600 — 6. 2575 — 7. 3017 — 8. 3941 — 9. 4976 — 10. 4683

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero como todo juego de azar puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.