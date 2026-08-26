Marcelo Rucci, contundente tras la muerte de los petroleros: "Hacían tareas que no les correspondía, tendrán que dar explicaciones"

"Nos golpea a todos más allá de si nos pertenece o no nos pertenece", aseguró el líder sindical. Cristian Ariel Latorre y Jonathan Meliqueo fallecieron tras un incidente en cercanías de Añelo.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci , habló sobre la tragedia ocurrida en Vaca Muerta con la muerte de dos operarios Jerárquicos y fue contundente al afirmar que "hacían tareas que no les correspondía".

El lugar del incidente fue en el bloque Rincón del Mangrullo, que está ubicado en el centro-este neuquino, y que cuenta con una superficie superior a los 180 km2. El caso se encuentra bajo investigación y desde YPF confirmaron los decesos de los dos trabajadores, aunque no brindaron mayores detalles de lo ocurrido. La primera víctima fatal fue Jonathan Meliqueo, mientras que horas después falleció Cristian Ariel Latorre.

El gremialista lamentó el fallecimiento de los trabajadores petroleros, pero fue categórico al señalar que "personal ajeno al convenio realizó maniobras indebidas ".

En una entrevista para Radio 7, Rucci comenzó expresando el profundo dolor que atraviesa al gremio. El dirigente remarcó que "más allá de que no pertenecieran a nuestro gremio, siempre que pase este tipo de desgracia afecta y afecta mucho. Son vidas de personas, son compañeros porque compartimos mucho tiempo también con con la gente de jerárquica".

El líder sindical recordó que las víctimas eran "compañeros que habían salido también habían hecho todo su periodo de de aprendizaje siendo compañeros nuestros" antes de ascender, por lo que "los conocemos de toda la vida, así que lamentamos muchísimo".

En este sentido, Rucci enfatizó la importancia de poner la vida humana por encima de cualquier estructura de representación: "Creo que no importa si es petrolero, es una persona, es un padre o es un hijo y es así, eso sí nos golpea siempre. Nos golpea a todos más allá de si nos pertenece o no nos pertenece".

Respecto a la causa de la tragedia en el bloque de Rincón del Mangrullo, el secretario general describió que el siniestro se produjo por "una explosión donde golpeó a los dos muchachos", indicando que "el resto está en la investigación" para "determinar fehacientemente los hechos".

En relación con el operativo de emergencia, Rucci destacó el funcionamiento del protocolo de rescate aéreo, explicando que "el sistema de helicóptero fue un pedido hecho por nuestro sindicato para tenerlos y que en caso de que pasara estas cosas tener una evacuación rápida".

Pese a que "se lo pudo evacuar rápidamente, lamentablemente no pudieron salvarle la vida" al segundo operario herido en el transcurso de la noche.

Marcelo Rucci, líder de Petroleros Privado y actor de peso político en Vaca Muerta.

"Hicieron una maniobra que no les correspondía"

No obstante, Rucci fue contundente sobre la presunta desviación de los protocolos operativos del yacimiento. Según el gremialista, al momento del incidente, "no teníamos compañeros nuestros ahí, estaban en otra tarea", mientras que "gente de YPF fue a hacer una maniobra que no le correspondía tampoco".

Al ser consultado sobre el alcance de que la operación estuviera a cargo de personal fuera de convenio, Rucci fue taxativo al aseverar que la maniobra "es tarea de los operarios nuestros, de la gente de convenio colectivo nuestro".

"Se trabaja continuamente en el tema de seguridad. Todos sabemos que es una industria de riesgo", agregó.

Cristian Ariel Latorre y Jonathan Meliqueo fallecieron tras un incidente en cercanías de Añelo.

Finalmente, el referente sindical reclamó una investigación rigurosa que determine las responsabilidades de la operadora y del personal jerárquico a cargo. Al ser consultado sobre las derivaciones judiciales del caso, Rucci contestó que "por supuesto que sí" se avanzará en una investigación, reconociendo que "el hecho supera hoy todo lo que podamos hablar de acá para adelante porque estamos lamentando dos vidas".

Con indignación, concluyó que "evidentemente tuvo que pasar esto para que que se tome conciencia. Pero bueno, sabrán por qué. Tendrán que dar las explicaciones y asumir la responsabilidad quien la tenga" .