Tragedia en Vaca Muerta: el video de la fuga que provocó la muerte de los petroleros en Rincón del Mangrullo

El incidente tuvo lugar este martes cerca de Añelo. Uno de los operarios falleció en el lugar mientras que el otro murió horas después en una clínica a la que había sido trasladado.

Conmoción en la industria hidocarburífera de la provincia de Neuquén tras la muerte de los dos operarios ocurrida en horas de la tarde de este martes en el bloque Rincón del Mangrullo , operado por YPF, cerca de la localidad de Añelo .

El lugar del incidente fue en el bloque Rincón del Mangrullo, que está ubicado en el centro-este neuquino, y que cuenta con una superficie superior a los 180 km2. El caso se encuentra bajo investigación y desde YPF confirmaron los decesos de los dos trabajadores, aunque no brindaron mayores detalles de lo ocurrido.

Dos videos, a los que tuvo acceso LM Neuquén , dan cuenta de cómo estaba el lugar minutos después del trágico incidente que ocasionó las dos muertes.

Según los primeros datos difundidos, se habría ocasionado por una falla en una línea de gas de alta presión. Se habría “reventado un caño de 12 pulgadas, 35cm de diámetro y 12.7mm de espesor, e ingresado a una trampa receptora, se desprendió parte de metal” que lamentablemente alcanzó al primer operario fallecido. De acuerdo a la información confirmada por este medio, la primera víctima fatal fue Jonathan Meliqueo.

La muerte de los dos operarios

Tras lo sucedido, la empresa confirmó el hecho y emitió un escueto comunicado donde confirmaba el primer fallecimiento.

“YPF informa que se registró un incidente en el Bloque Rincón del Mangrullo, operado por YPF en la provincia del Neuquén”, indicaron.

“Ante la situación, la compañía desplegó de inmediato sus equipos de emergencia y activó los protocolos correspondientes. Lamentablemente, un empleado de la compañía falleció y otro está siendo trasladado por vía aérea para recibir atención médica de urgencia”, señalaron, aunque no revelaron ninguna de los dos comunicados las identidades.

Lamentablemente, horas después, emitieron un segundo comunicado que daba cuenta que el segundo operario afectado no había sobrevivido al incidente.

“YPF lamenta informar el fallecimiento del segundo empleado, en circunstancias que se están investigando”, confirmaron tras agregar que “la compañía ya se puso a disposición de los familiares de ambos empleados y los acompaña en este difícil momento”.

Se trataba del hombre que resultó gravemente herido y que fue trasladado por vía aérea a una clínica donde falleció posteriormente. El empleado fue identificado como Cristian Latorre.

El yacimiento Rincón del Mangrullo es operado en sociedad al 50% con Pampa Energía y se consolidó en los últimos meses como uno de los mayores aportantes de gas no convencional de YPF en Vaca Muerta.