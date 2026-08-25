El hecho fatídico ocurrió este martes por la tarde en el bloque operado por la petrolera YPF. Hubo un fuerte operativo para el traslado aéreo del herido.

Tragedia en Vaca Muerta: un muerto y otra persona en grave estado tras un incidente en Rincón del Mangrullo

Este martes por la tarde se registró un incidente en el Bloque Rincón del Mangrullo , operado por YPF , en cercanías a Añelo. El hecho se habría ocasionado por una falla en una línea de gas de alta presión. Desde la empresa petrolera YPF confirmaron que hay una persona fallecida y otra en grave estado.

Se pudo conocer que ambos serían supervisores de la empresa en ese sector de Vaca Muerta .

La información preliminar indicaba que se trataba de una explosión . Sin embargo, con el paso de los minutos, se conoció que se trató de una descompresión fuerte en una planta separadora de gas en Rincón de Mangrullo. En el lugar intervenía personal de la firma, personal médico y de la Policía.

Según trascendió, ante la situación, YPF desplegó sus equipos de emergencia y activó los protocolos correspondientes. Tras el trágico hecho, se confirmó que un empleado de la compañía falleció y otro estaba siendo trasladado por vía aérea para recibir atención médica de urgencia. No se confirmó si la onda expansiva habría afectado a otros trabajadores lesionados.

Desde la firma YPF indicaron que "el incidente ya estaría controlado".

Por otra parte, desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa aclararon que "no son trabajadores de convenio". No obstante, "el sindicato puso su equipo y cadena sanitaria para atender la situación", además de que "lamentaron el accidente y acompañaron a la familia de la víctima".

Días atrás, otra explosión por una reacción química en un yacimiento de Vaca Muerta

El pasado lunes 10 de agosto, una grave explosión ocurrió en un yacimiento de Vaca Muerta, debido a una reacción química, lo que derivó en tres trabajadores heridos.

Al respecto, se pudo conocer que el accidente se registró en la batería 1 de Chevron, en la zona de El Trapial. Una trabajadora resultó con lesiones y fue trasladada de urgencia a una clínica de Rincón de los Sauces.

Asimismo, se confirmó que dos trabajadores, agremiados en el Sindicato de Petroleros Privados, resultaron con heridas leves y fueron también llevados al hospital, y se encuentran fuera de peligro.

Según precisaron, los operarios terminaron heridos, ya que volaron esquirlas a más de 1000 metros producto de la explosión.

El yacimiento está ubicado a unos 50 kilómetros de Rincón de los Sauces, y por ello se dispuso de un importante operativo sanitario. Además, se activó el protocolo que incluye la intervención de personal policial y bomberos voluntarios al tratarse de un hecho sucedido con un material peligroso.