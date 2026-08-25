Tragedia en Vaca Muerta: qué dijo YPF sobre el incidente que dejó un muerto y un herido grave

Tras la muerte de un trabajador y el traslado de urgencia en helicóptero de otro, la empresa operaria emitió un comunicado.

El incidente ocurrió esta tarde muy cerca de Añelo.

El trágico incidente ocurrido este martes por la tarde en el Bloque Rincón del Mangrullo , operado por YPF, en cercanías a Añelo que dejó como saldo un muerto y otro operario gravemente herido continua generando conmoción.

Según los primeros datos difundidos, se habría ocasionado por una falla en una línea de gas de alta presión. Tras lo sucedido, la empresa confirmó el hecho y emitió un comunicado escueto donde explica la situación.

Luego del fatídico desenlace, YPF explicó que el incidente se registró en un sector operado por la empresa en Añelo, provincia de Neuquén. Además, confirmaron que la situación ya se encuentra controlada.

Operativo desplegado y trágica muerte

La información preliminar indicaba que se trataba de una explosión. Sin embargo, con el paso de los minutos, se conoció que se trató de una descompresión fuerte en una planta separadora de gas en Rincón de Mangrullo. En el lugar intervenía personal de la firma, de salud y de la Policía.

El comunicado de YPF, operaria del Bloque Rincón del Mangrullo:

YPF informa que se registró un incidente en el Bloque Rincón del Mangrullo, operado por YPF en la provincia del Neuquén.

Ante la situación, la compañía desplegó de inmediato sus equipos de emergencia y activó los protocolos correspondientes. Lamentablemente, un empleado de la compañía falleció y otro está siendo trasladado por vías aéreas para recibir atención médica de urgencia.

El incidente ya se encuentra controlado.

La compañía actualizará la situación a medida que se disponga de información adicional.