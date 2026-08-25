El gremio de los trabajadores viales de Neuquén finalmente firmó el acuerdo salarial para 2026 y parte de 2027. Los detalles del convenio.

Viales aceptó la misma pauta salarial que ATE y UPCN, pero consiguió avances en ascensos e ingresos

Los trabajadores viales de Neuquén finalmente cerraron su paritaria y aceptaron la misma propuesta salarial que ya habían firmado ATE y UPCN. Sin embargo, el acuerdo llegó después de varias semanas de negociación porque el gremio había planteado una serie de reclamos vinculados principalmente con la carrera administrativa, los ascensos, el ingreso de personal y el cierre del convenio colectivo de trabajo.

El secretario general del gremio vial, Carlos Rosseli, confirmó a LM Neuquén que el acuerdo fue firmado este martes con el Ejecutivo provincial y destacó que, si bien la pauta económica es exactamente la misma que la acordada con los demás sindicatos estatales, hubo avances en los puntos que los trabajadores venían reclamando.

“En cuanto a lo netamente económico, el ofrecimiento es exactamente el mismo que los otros sindicatos”, explicó Rosseli. Según detalló, la diferencia estuvo en que Viales no había aceptado inicialmente la propuesta porque había “dos o tres cosas” que el sindicato consideraba necesarias y que no estaban siendo atendidas.

Finalmente, después de las reuniones mantenidas con representantes del Gobierno provincial, se logró incorporar esos planteos a un acta que fue llevada a las asambleas de trabajadores. El lunes pasado, los afiliados votaron a favor de la aceptación y este martes el gremio comunicó formalmente la decisión al Ejecutivo.

Los ascensos de más de 100 trabajadores

Uno de los principales puntos acordados fue el avance del expediente de ascensos de trabajadores que desde hace tiempo venían reclamando el reconocimiento de su carrera administrativa.

“Esto no es otra cosa que el reconocimiento en su carrera administrativa”, explicó Rosseli. Se trata de un expediente que involucra a más de un centenar de trabajadores y que contempla las vacantes necesarias para concretar los ascensos.

De acuerdo con el compromiso asumido por el Ejecutivo, el expediente debería avanzar esta semana o, como máximo, durante la próxima. Para el gremio, se trata de uno de los puntos centrales que permitió destrabar la negociación salarial.

También se acordó la autorización de una última vacante correspondiente al año 2026 para el ingreso de trabajadores con contratos eventuales. A esto se suman otros mecanismos de incorporación de personal que, según Rosseli, permitirán acercar la cantidad de trabajadores del organismo a los planteles básicos establecidos.

La reunión en Casa de Gobierno fue encabezada por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano. Por el gremio estuvieron su secretario general Carlos Roselli y Victoria Nuñez.

El ministro Tobares indicó: “La pauta está dentro de los lineamientos genéricos en los que hemos cerrado los acuerdos con el resto de los gremios; brinda garantía y previsibilidad y es la que mayor protección brinda a los trabajadores públicos en todo el país”.

“Haber alcanzado un entendimiento con los trabajadores viales es muy importante, nos posiciona con una pauta salarial acordada hasta junio de 2027 prácticamente con todos los gremios”, sumó.

Buscan completar los planteles de Vialidad

Actualmente, la Dirección Provincial de Vialidad cuenta con alrededor de 580 trabajadores, mientras que los planteles básicos aprobados en 2012 establecen una dotación de 720 agentes para toda la provincia.

El gremio explicó que, a partir de los expedientes de ingresos, ascensos y promociones que fueron autorizados, la repartición podría quedar cerca de completar esa estructura.

En ese cálculo se incluyen un expediente para 64 ingresos, entre 12 y 14 incorporaciones correspondientes a este año, los ascensos y promociones y un concurso interno para la Administración Pública que contempla más de 30 trabajadores.

“Vamos a estar entre 700, 710, 720 compañeros”, estimó Rosseli una vez que se complete todo el proceso. Para Vialidad, el dato no es menor porque el reclamo por la falta de personal formó parte de las discusiones mantenidas durante la negociación.

En materia salarial, los trabajadores viales recibirán la misma pauta económica acordada con ATE y UPCN. El esquema contempla un bono de 410 mil pesos en septiembre y otro de 480 mil pesos en enero. Además, se estableció un incremento del 4% sobre el sueldo conformado de noviembre y otro del 3% sobre el sueldo conformado de enero.

Rosseli remarcó que el esquema salarial no fue lo que generó las mayores diferencias durante la negociación. “El ofrecimiento económico es exactamente el mismo que los otros sindicatos”, reiteró, y explicó que la particularidad estuvo en los reclamos que Viales había decidido sostener antes de dar su aprobación definitiva.

El convenio colectivo, otro de los puntos acordados

Otro de los avances que destacó el gremio es el compromiso para avanzar durante el ejercicio 2026 en el cierre del convenio colectivo de trabajo. Para Rosseli, mantener abierto el proceso paritario permite continuar incorporando derechos para los trabajadores.

El dirigente sostuvo que algunos de los puntos acordados no tendrán necesariamente un impacto inmediato, pero sí podrían representar mejoras laborales y económicas una vez que se complete el proceso.

El cierre del convenio, además, deberá atravesar posteriormente las instancias administrativas correspondientes y llegar a la Legislatura para su aprobación.

A pesar del acuerdo, desde el gremio mantienen una diferencia con un expediente impulsado por el presidente del organismo, que Rosseli calificó como una decisión tomada de manera inconsulta y que, según advirtió, ya está generando consecuencias.

“Es la única disconformidad que hay hoy”, señaló el dirigente, quien sostuvo que desde el sindicato habían advertido previamente sobre los posibles problemas que podía generar.

De todos modos, esa diferencia no impidió el cierre de la negociación salarial.

Con la firma de Viales, los principales sindicatos estatales de Neuquén quedaron alineados detrás de la misma pauta salarial para el período 2026-2027. La particularidad del acuerdo vial estuvo en que, además de aceptar la propuesta económica, el gremio consiguió incorporar a la negociación una serie de reclamos que venían planteándose desde hacía tiempo.