Negociación salarial: los viales recibieron una oferta mejorada y la llevarán a asamblea

El Gobierno provincial atendió planteos operativos e incorporó más vacantes para el área de campo y los trabajadores analizarán lo ofrecido.

La cúpula sindical de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP) logró destrabar puntos centrales de sus reclamos al Ejecutivo. No solo buscan firmar el acuerdo de la pauta salarial, sino que también revisar el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). Se analizarán las mejoras ofrecidas por el Gobierno en asamblea el lunes próximo.

El secretario general de la UNAVP, Carlos Roselli , confirmó a LM Neuquén que el Ejecutivo les presentó una nueva propuesta salarial para el período que abarca de junio de 2026 a junio de 2027. La oferta contempla y responde, en gran medida, a los reclamos no solo salariales sino también de corte operativo e institucional que el sindicato venía exigiendo como condición para destrabar el acuerdo.

El dirigente sindical explicó que la dinámica de trabajo de esta semana se dividió en dos carriles institucionales bien diferenciados. Por un lado, la mesa salarial específica encargada de discutir la pauta económica provincial; por el otro, la mesa paritaria sectorial destinada a la revisión del (CCT).

"Estuvimos el lunes en la mesa salarial para la pauta 2026-2027 de junio a junio, donde tuvimos un nuevo ofrecimiento del Gobierno provincial que atiende en parte los puntos que el sindicato estaba planteando. Obviamente, esto lo vamos a poner a consideración de las bases", detalló Roselli tras la jornada de negociaciones.

Asimismo, remarcó la importancia de la reunión paritaria llevada a cabo durante este jueves, donde se avanzó en la discusión de la ley laboral del sector: "Estuvimos en la paritaria de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, que lo tenemos abierto y que hoy era la tercera o cuarta reunión paritaria donde estamos tratando el Título Dos. Ese es nuestro marco laboral, nuestro convenio colectivo de trabajo; es una discusión totalmente distinta a lo que es estrictamente la pauta salarial".

En ese sentido, desde la UNAVP enfatizaron que existía un compromiso asumido para cerrar la reforma integral del convenio en el ejercicio 2026. Al no verificarse avances concretos en las semanas anteriores, el retraso en la paritaria laboral había terminado por ralentizar y condicionar la marcha del acuerdo económico.

El contrapunto por las vacantes y el perfil operativo

Uno de los principales focos de conflicto que distanció a la UNAVP del Ejecutivo provincial- y que provocó el rechazo por amplia mayoría de la oferta original en una masiva asamblea realizada semanas atrás en Zapala- no giró exclusivamente en torno a los porcentajes salariales, sino al esquema de incorporación de personal dentro de Vialidad Provincial.

Originalmente, el sindicato objetó duramente el decreto de autorización de vacantes dictado por el Ejecutivo provincial. De un total de 64 ingresos autorizados, 34 puestos estaban destinados a perfiles técnicos y profesionales (principalmente ingenieros), dejando únicamente 29 vacantes para personal operativo y un solo cargo administrativo.

Para la conducción sindical, esta distribución confeccionada por las autoridades de la empresa carecía de consenso y resultaba inviable para las necesidades reales del servicio. "Lo que nosotros estábamos cuestionando era que el listado de gente que estaban pidiendo para autorizarse fue un listado que conformó solamente el presidente de Vialidad sin ningún consenso y sin ninguna participación por parte del sindicato, a pesar de que teníamos un acuerdo de que eso se iba a consensuar y a elaborar en base a la necesidad real de reforzar planteles operativos, técnicos y profesionales", sostuvo Roselli.

El operativo se extenderá durante los próximos dias. Neuquén Informa.

Si bien el gremio reconoció que el decreto inicial de 64 cargos se transformó en un "hecho consumado" tras su firma y publicación formal la semana pasada, la nueva instancia de diálogo permitió torcer el rumbo para las vacantes venideras. El Gobierno aceptó anexar a la norma 12 nuevas vacantes generadas en lo que va del año 2026, las cuales serán cubiertas en su totalidad por trabajadores de perfil operativo y administrativo.

"El tiempo le dará la razón al sindicato o al presidente de la empresa", advirtió Roselli. "Si el año que viene las rutas siguen estando igual, si no están bien mantenidas, es porque le habrán errado en la mirada. La gente que está haciendo la conservación rutinaria de todas las rutas de la provincia es la gente operativa. Es el trabajador que está en el campo, el que vive en una casilla, el que atiende el mantenimiento de puentes, las obras de infraestructura y de arte. Por eso necesitábamos reforzar las cuadrillas de trabajo", insistió.

Otro de los diferendos históricos que mantenía en estado de alerta a los trabajadores viales era la paralización del expediente administrativo correspondiente a los ascensos del personal de planta. Según denunciaban desde el gremio, hacía años que una importante masa de agentes no podía avanzar en sus respectivas carreras administrativas a pesar de cumplir con los requisitos correspondientes.

Dentro de los compromisos asumidos en el encuentro de hoy, el Gobierno provincial garantizó que le dará celeridad y firma definitiva al expediente durante el transcurso de la próxima semana.

Vialidad Provincial ejecuta el plan de pavimentación de 600 kilómetros, que financia la provincia.

"Veníamos planteando con mucha firmeza que necesitábamos que se firmara el expediente de ascensos de todos los compañeros. Ya está autorizado, pero faltaba la firma para destrabarlo. Se comprometieron a que la semana que viene sale formalmente. Esto significa que muchos compañeros que hace años no podían ascender en sus carreras administrativas finalmente lo van a poder hacer", valoró el secretario general.

La asamblea será el lunes

Pese a los avances obtenidos en el texto de la propuesta, la conducción de la UNAVP prefirió mantener la prudencia y no brindar mayores detalles sobre las cifras y planillas definitivas de la pauta salarial hasta tanto el conjunto de los afiliados no tome conocimiento formal.

"De la pauta salarial no puedo adelantar mucho más porque sería irrespetuoso de mi parte adelantar detalles hasta tanto no lo someta a la asamblea y se acepte o se rechace", subrayó Roselli.

La cita clave será este próximo lunes, cuando la comisión directiva del gremio convoque a los trabajadores a una asamblea general. Allí se expondrán los números de la oferta 2026-2027, el cronograma de compromisos asumidos por el Ejecutivo y la resolución sobre los ascensos y las vacantes operativas. Tras la votación de los viales, la UNAVP comunicará formalmente al Gobierno neuquino si se firma el acta acuerdo que selle la paz social o si el conflicto paritario continúa abierto.