Tras una dura derrota en el Congreso, Pedro Sánchez adelantó las elecciones en España

El Gobierno busca renovar su respaldo después del rechazo a dos decretos sobre vivienda. Cuál es le fecha confirmada.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , confirmó este lunes que decidieron adelantar las elecciones generales. La decisión anticipa el cierre de la legislatura y llega después de que el Congreso rechazara dos decretos con los que el Ejecutivo buscaba responder a la crisis de vivienda.

El anuncio se hizo desde La Moncloa, en una declaración institucional sin preguntas y finalmente las elecciones se celebrarán el domingo 29 de noviembre.

Sánchez informó previamente al rey Felipe VI y convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para iniciar la disolución de las Cortes y formalizar la convocatoria.

El decreto se publicará este martes en el Boletín Oficial del Estado. Comenzará así un calendario electoral que adelantará a este año los comicios previstos para 2027.

El conflicto por la vivienda que precipitó la decisión

La derrota parlamentaria del viernes 2 de octubre dejó al Gobierno sin respaldo suficiente para sostener dos medidas centrales de su respuesta al problema habitacional. El Partido Popular, Vox, Junts y UPN votaron en contra de los decretos, pese a las negociaciones que el Ejecutivo mantuvo hasta último momento.

Alberto Núñez Feijóo celebró el adelanto electoral y pidió un cambio de Gobierno (Foto: Matias Chiofalo/Europa Press)

Uno de los textos incluía protección frente a desalojos hasta fines de 2030, límites a determinadas compras especulativas y cambios impositivos para los departamentos turísticos. El otro apuntaba a la renovación de los alquileres: exigía justificar la decisión de no extender un contrato y contemplaba una indemnización al inquilino.

El debate estuvo atravesado por el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de la casa de Madrid en la que vivía desde hacía más de siete décadas. Las imágenes de su salida en camilla impulsaron protestas que se extendieron a otras ciudades y una acampada en la Puerta del Sol.

El PP y Vox cuestionaron las medidas porque, según sostuvieron, perjudicaban a los propietarios y no resolvían la falta de oferta de viviendas.

Sánchez pidió una mayoría más amplia

“Debemos movilizarnos y lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia”, afirmó Sánchez. El presidente vinculó ese pedido con las reformas pendientes en vivienda, servicios públicos y desigualdad.

También admitió errores de su gobierno y reconoció la insatisfacción de parte de su electorado. Sostuvo que necesita renovar el respaldo ciudadano para avanzar con las medidas que no logró concretar.

El mandatario planteó la elección como una disputa entre la continuidad de su proyecto político y un eventual gobierno de la derecha. Acusó a la oposición de bloquear medidas sociales y defendió la gestión de la coalición que encabeza.

Alberto Núñez Feijóo celebró el adelanto electoral y pidió un cambio de Gobierno (Foto: Matias Chiofalo/Europa Press)

Las primeras reacciones y el calendario electoral

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, recibió el anuncio con una crítica a Sánchez: “Era la única buena noticia que Sánchez podría dar a estas alturas”. Para el principal dirigente opositor, los comicios deben abrir una etapa de cambio político.

Feijóo acusó al oficialismo de recurrir a las urnas por temor al avance de las investigaciones por corrupción. Prometió que, si llega al Gobierno, se conocerá lo que todavía queda por esclarecer sobre esas causas.

Por su parte, el Frente Amplio, que reúne a Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes, aseguró que está preparado para competir. La coalición todavía no anunció quién encabezará su candidatura.

Las candidaturas podrán presentarse entre el 21 y el 26 de octubre. La campaña formal comenzará el 13 de noviembre, de cara a la votación del domingo 29.