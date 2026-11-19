Villarruel firmó el decreto que la coloca en el organo junto con los otros tres representantes del Senado de la Nación.

La senadora libertaria por Neuquén Nadia Márquez será parte de los cuatro representantes por la Cámara Alta que integrarán el Consejo de la Magistratura. Horas antes, Márquez había adelantado a Radio Mitre que la posibilidad de integrar el órgano existía. "Si me toca y soy honrada con estar en el Consejo de la Magistratura, creo que lo puedo hacer, que tengo las cualidades", había declarado durante la mañana del jueves.

La definición se concretó cuando la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel , firmó esta tarde un decreto que eleva a los cuatro representantes por la Cámara alta , según publicó Infobae.

De esta manera, por el PJ irán Florencia López (La Rioja) y Eduardo de Pedro (Buenos Aires); Márquez representará a LLA; y, por la UCR, el bonaerense Maximiliano Abad .

La senadora neuquina admitió que le gustaría acompañar al presidente Javier Milei como candidata a vice en 2027, aunque aclaró que la decisión sobre la fórmula presidencial estará en manos del mandatario.

En la misma entrevista con Radio Mitre lanzó: "¿Quién le puede decir que no? Creo que sería, en términos personales, una ingenua decir 'no, no me gustaría'. Por supuesto que me gustaría". Y aseguró que Milei "va a hacer la mejor elección de la fórmula que lo acompañe en la reelección".

El oficialismo venía peleando dos bancas en el Consejo de la Magistratura

Esto implica una derrota para la secretaria general de Casa Rosada, Karina Milei, quien peleó sin éxito por dos butacas para el oficialismo.

Para sellar el asunto, Villarruel se basó en un dictamen solicitado ayer, en la reunión de Labor -donde se coordinó la sesión de hoy-, al secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian. Apareció en las últimas horas y allí se especificó, con detalle, la diferencia que mantuvo el peronismo no sólo con el recambio legislativo de diciembre de 2025, sino también con los guarismos actuales.

En el decreto se argumenta: “Según las comunicaciones recibidas en Presidencia, a la fecha en que se produjeron las vacantes el Bloque Justicialista contaba con veintidós (22) integrantes, el Bloque La Libertad Avanza con veintiuno (21) y el Bloque Unión Cívica Radical con diez (10). El mismo orden resultaba de la composición de la H. Cámara al 10 de diciembre de 2025, fecha de incorporación de los senadores electos en la última renovación (22, 20 y 10, respectivamente)”.

Los suplentes de López y De Pedro serán los kirchneristas Sergio Uñac (San Juan) y Martín Soria (Río Negro); de Márquez, el salteño y titular de la comisión de Justicia, Gonzalo Guzmán Coraita (Salta); y de Abad, el jefe de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes).

El desenlace en la Cámara Alta se contrapone a la situación actual en Diputados. Allí, Martín Menem, que responde a la hermana del presidente, no definió aún y la trifulca por una de las cuatro butacas por la Cámara baja fue, en parte, motivo de la caída de la sesión de ayer por falta de quorum. Una derrota que impidió avanzar con el proyecto de soberanía de las Malvinas, que impone sanciones a empresas que exploten recursos petroleros.

La norma establece que “los presidentes de La Cámara de Senadores y de Diputados, a propuesta de Los respectivos bloques, designarán cuatro legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos al bloque con mayor representación Legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría”. El Consejo de la Magistratura es un organismo trascendental ya que, desde allí, se realizan los concursos para cargos judiciales. Lo comanda el titular de la Corte, Horacio Rosatti.