El hecho ocurrió este miércoles y fue denunciado por la propietaria. El caso es investigado por las autoridades.

Un nuevo caso de inseguridad se registró en las últimas horas en la región. Precisamente, en la localidad de Centenario , una mujer regresó a su casa tras finalizar su jornada laboral y se sorprendió al descubrir que había sido víctima de un robo .

El asombro fue aún mayor cuando descubrió que los ladrones se habían llevado hasta el DVR , el dispositivo que almacena las imágenes de las cámaras de seguridad.

De acuerdo con la información difundida por el sitio local Centenario Digital, el hecho ocurrió este miércoles 18 de noviembre por la mañana, en una vivienda ubicada en la zona de la avenida Graziano Cavalli y Carmen Funes.

La víctima se encontraba trabajando cuando dos ladrones ingresaron a su casa y se dirigieron directamente al dispositivo de las cámaras de seguridad. Tras apoderarse del aparato, habrían continuado con el robo.

Las repetidas balaceras provocan temor en los vecinos de Centenario.

Qué se llevaron los ladrones de la vivienda en Centenario

Según los datos recabados, además del DVR, los delincuentes se llevaron distintos elementos del patio de la vivienda.

El caso es investigado por las autoridades, aunque por el momento no trascendieron mayores detalles sobre lo ocurrido.

Intentaron escapar con ropa, perfumes y dinero, pero la Policía los atrapó

Un rápido despliegue policial en la localidad de Centenario permitió frustrar un robo en un local comercial durante la madrugada de este martes y culminó con la demora de dos jóvenes, uno de ellos mayor de edad y el otro un adolescente. Gracias a la pronta alerta recibida y a los datos aportados en el lugar, los efectivos lograron interceptar a los sospechosos a los pocos minutos del hecho y recuperar el botín antes de que lograran escapar de la zona.

El episodio comenzó alrededor de las 02.20, horario en el que la tranquilidad nocturna del sector se vio interrumpida por un llamado de alerta que advertía sobre un robo. Según informaron fuentes policiales, el blanco elegido por los delincuentes fue un comercio situado en las inmediaciones de las calles Honduras y Atahualpa Yupanqui.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones de la escena, dos individuos se acercaron al establecimiento y, tras violentar y romper uno de los vidrios del frente, lograron ingresar al interior del salón de ventas.

Una vez adentro, los autores sustrajeron una suma de dinero en efectivo que se encontraba en el lugar, además de diversas prendas de vestir y perfumes que estaban exhibidos para la venta. Con los elementos en su poder, ambos sujetos emprendieron la huida a pie por las calles del barrio.

Sin embargo, la maniobra no pasó inadvertida. El accionar de los sospechosos fue observado por un testigo ocasional, quien brindó a los efectivos de la Comisaría 52° detalles precisos sobre la fisonomía y la vestimenta de los dos involucrados, así como la dirección en la que habían escapado.